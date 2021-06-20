Son dakika haberi: Zlatko Dalic'ten Fenerbahçe açıklaması

Spor Arena Dış Haber - EURO 2020'de mücadele eden Hırvatistan Milli Takımı'nın başında olan Zlatko Dalic, Hırvat basınından gelen Fenerbahçe sorusuna şu cevabı verdi:

"Bu haberle ilgili bir fikrim yok. Fenerbahçe ile bir temasım olmadı. Bu söylentiler umurumda değil. Sadece EURO 2020'deki mücadelemizi ve bir sonraki İskoçya maçımızı düşünüyorum."

GEÇEN SEZON FENERBAHÇE'NİN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ

Benitez, Favre, Sousa, Fonseca gibi isimlerle temas kuran sarı lacivertlilerde henüz net bir karar verilebilmiş değil. Ancak bahsi geçen teknik direktörlerden gelen olumsuz yanıtlar sonrası başkan Ali Koç, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon başı da Zlatko Dalic'i listenin başına koyduğu iddia ediliyordu.

Zlatko Dalic’in ismi geçtiğimiz sezon başında da Fenerbahçe’nin gündemine gelmiş, ancak Erol Bulut ile anlaşma sağlanmıştı.

ALİ KOÇ DALİC'İ İŞARET ETMİŞTİ

Başkan Ali Koç, geçtiğimiz sezon yaptığı açıklamada "Teknik direktör konusunda aslında biz erteleme sürecinden önce de çalışıyorduk. 3-4 hocayla beraber görüşmeleri götürüyorduk. Bir tanesiyle el sıkışmak üzereyken EURO 2020'nin, 2021'e atılmasıyla tarihin değişmesiyle orada ne yazık ki bizim çalışmalarımızı sekteye uğrattı." değerlendirmesinde bulunmuş ve Hırvat teknik adamı işaret etmişti.

ZLATKO DALIC KİMDİR?

Kariyerinde daha önce HNK Rijeka, Dinamo Tirana, Slaven Belupo, Faisaly, Al-Hilal ve Al-Ain gibi takımlar bulunan 54 yaşındaki Hırvat teknik direktör, 2017 yılından bu yana Hırvatistan Milli Takımı’nı çalıştırıyor. Zlatko Dalic, 2018 Dünya Kupası’nda Hırvatistan Milli Takımı’nı finale taşımıştı. Finalde Fransa’ya kaybeden Hırvatistan, dünya ikincisi olmuştu. Dalic'in Hırvatistan ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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