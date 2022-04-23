Son Dakika ... Göztepe küme düştü! Süper Lig'e ikinci veda, son anlarda tarihe geçecek jest

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Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta maçında Gaziantep FK ile Göztepe 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte 28 puanda kalan Göztepe, ligin bitimine 4 hafta kala Süper Lig'in düşen ikinci takımı oldu. Daha önce Yeni Malatyaspor'un vedası kesinleşmişti.

SON ANLARDA TARİHİ JEST

Göztepe, 90+2. dakikada Adis Jahovic'in golüyle öne geçti. Golden önce hakem atışı direkt kaleye vuruldu ve üst direkten dönen topu Jahovic tamamlayarak golü attı.

İzmir ekibinde futbolcular sonrasında centilmenlik yaparak santra ardından topu bıraktı ve Figueiredo'nun golü atmasına izin verdi. Skor tekrar 1-1'e geldi. Maçı kazanması halinde ligde kalma iddiasını sürdürecek olan İzmir ekibi, bu golün ardından küme düştü.

SON DAKİKADA PENALTIYI DIŞARI ATTI

Karşılaşmanın 90+9. dakikada ise bu kez Muhammed centilmenlik yaparak penaltıyı auta attı. Ancak karşılaşma berabere sonuçlandı ve Göztepe'nin ligden düşmesi kesinleşti.

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'KİMSENİN GÜNAHINI ALMAK İSTEMİYORUM'

Göztepeli futbolcular, mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ege Özkayımoğlu: Daha yeni içeri girdim. Kimsenin günahını almak istemiyorum. Pozisyonu izlemedim. Bir şey demem doğru olmaz.

Arda Özçimen: Konuyla ilgili fazla bilgim yok. Bir şey söylemek istemiyorum.

Adis Jahovic: Açıklama yapmak istemiyorum

'PENALTIYI ATMAK İÇİMİZE SİNMEZDİ'

Penaltı dışarı atan Muhammed Demir, karşılaşma sonrasında "Hala tuhaf hissediyorum. Hiç pişman değilim penaltıyı atmadığım için. Sahada böyle hissettik. Vicdanım çok rahat. Göztepe o fair play'i göstermeseydi penaltı da olmazdı. Penaltıyı atıp sevinmek içimize sinmezdi. Kesinlikle pişman değilim." şeklinde konuştu.

GAZİANTEP FK'DAN PAYLAŞIM

Maç sonunda Gaziantep FK, "Maçlar hep kazanılır, bu defa kazanan saygı!" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Küme düşme hattı:

16- Giresunspor - 40 puan

17- Altay - 30 puan(-1)*

18- Rizespor - 30 puan*

19- Göztepe - 28 puan**

20- Yeni Malatyaspor - 20 puan**

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*Ligde son 4 sırada yer alan takımlar küme düşecek.

GAZİANTEP-GÖZTEPE MAÇINDAN DAKİKALAR(İlk yarı)

7. dakikada orta alandan Maxim'in attığı uzun topla savunma arkasında topla buluşan Mirza'nın meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra yaptığı vuruş üstten az farkla dışarı çıktı.

18. dakikada savunma arkasına atılan pasla kaleci ile karşı karşıya kalan Di Santo, vuruşunu yapmak isterken Ertuğrul araya girerek meşin yuvarlağı dışarı attı.

20. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mirza'nın kale önüne yerden gönderdiği topa penaltı noktasında dokunmak isteyen Muhammet, meşin yuvarlağa yetişemedi.

38. dakikada ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Halil Akbunar'ın şutunu kaleci Günay kornere çeldi.

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45. dakikada kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Vetrih'in ceza yayına doğru indirdiği topa Furkan'ın vole ile yaptığı vuruş üstten auta gitti.

62. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Di Santo'nun uzak köşeye plase vuruşu dışarı çıktı.

68. dakikada sağ kanattan Maxim'in ceza sahasına yaptığı tehlikeli ortaya boş pozisyonda bulunan Sagal'dan önce savunma müdahale ederek uzaklaştırdı.

71. dakikada Halil İbrahim'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla bulaşan Recep'in vuruşu direğin yanından dışarı çıktı.

73. dakikada çalımlarla ceza sahasın sıfır noktasına inen Maxim'in penaltı noktasına çevirdiği topa Kitsiou'nun yaptığı zayıf vuruş kaleci Arda'da kaldı.

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78. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Tijanic'in rakibini çalımladıktan sonra yerden yaptığı vuruş yandan az farkla dışarı çıktı.

84. dakikada Maxim'in pasıyla topla buluşan Mirza'nın ceza sahası içinden uzak köşeye yaptığı vuruş kaleci Arda'da kaldı.

90+3. dakikada orta çizgide yapılan hakem atışı sonrası Soner'in vuruşunda direkten dönen topla buluşan Adis Jahovic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

90+5. dakikada, hakem atışı sonrası gol atıldığı gerekçesiyle Göztepeli futbolcular fair-play örneği sergileyerek Gaziantep FK'nın Figueiredo ile skoru eşitlemesine izin verdi. 1-1

90+7. dakikada Göztepe kalecisi Arda'nın Figueiredo'ya yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı kararı verdi.

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90+8. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Muhammet Demir, fair-play örneğine karşılık vererek meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.