Fenerbahçe'ye karşı 35. saniyede kırmızı kart gören Baiano'ya ceza yolda

Haberin Devamı

Çaykur Rizespor'un dün akşam sahasında Fenerbahçe’ye 6-0 mağlup olduğu karşılaşmanın 35. saniyesinde kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Fabricio Baiano'nun hareketleri tepki topladı. Ligde bu sezon 4 kırmızı kart gören Baiano'ya ceza vermeye hazırlanan yönetim, teknik heyetten rapor istedi. Yeşil mavili taraftarın da tepkisini çeken futbolcu için son kararı yönetim kurulu verecek.

35. SANİYEDE KIRMIZI KART



Baiano bu sezon 1-1 sonra eren Sivasspor karşılaşmasının 90+5. dakikasında 2nci sarı karttan sonra kırmızı kart gördü. Baiano, 4-2 sona eren Galatasaray maçında 90+1 ve 90+3. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla yine oyun dışında kaldı. 3-1 sonra eren Kasımpaşa karşılaşmasının 86. dakikasında kırmızı kart gören Baiano son olarak dün akşam oynanan Fenerbahçe maçının henüz 35. saniyesinde kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



ÖDÜL VARSA CEZA DA VAR



Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz da "Baiano tepki gösterilmeyecek gibi değil. Tepki göstereceksiniz zaten. Aslında az bile tepki gösterdim. Faulden sonra bile olmaması gereken bir hareket. Bu bir değil iki değil. Takımı da, oyunu da, sonucu da etkiliyor bu hareketler. Buna fırsat vermemesi lazım ama artık olan oldu. Ödül nasıl varsa ceza da var, ceza veriliyor" dedi.

Haberin Devamı

15 YIL SONRA BİR İLK

Baiano, son 15 yılda Süper Lig'de bir sezonda 4 kırmızı kart gören ilk oyuncu oldu.

SON 6 MAÇTA 3 KIRMIZI

Süper Lig'de son 6 maçın 3'ünde kırmızı kartla cezalandırılan Brezilyalı futbolcu, Alanyaspor, Konyaspor ve Kayserispor karşılaşmalarında sahada kalabildi.