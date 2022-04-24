Centilmenlik skandalı

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Kafasını kaldırdığında yerde yatan Atakan’ı görüp oyunu durdurdu. Sonrasında ise adına centilmenlik denilen skandal başladı:

TOP GÖZTEPE’DEYDi

Hakem oyunu durdurmadan önce top Göztepeli oyuncuların kontrolündeydi. Hakem atışı ile oyun tekrar başlayacağı esnada tüm oyuncular sahadaki yerini almıştı. Hakem, doğal olarak topu Göztepeli Soner’in önüne bıraktı. Oyuncu da direkt rakip kaleye şutu gönderdi. Direkten dönen topu Jahovic tamamlayıp golü attı.

iLK GOLDE YANLIŞ YOKTU

Sonuç olarak Göztepeliler, oyun durmadan önce zaten kendilerinde olan topu, hak ettikleri şekilde hakem atışıyla tekrar oyuna sokmuş oldu. Yani Gaziantep’in mağdur olacağı bir durum yok. Ayrıca, hakem topu yere bırakmadan önce oyunu başlatmak üzere olduğunu bariz bir vücut diliyle gösteriyor.

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SÖZ BiTER, LiG SÜRER!

Gaziantep kenar yönetiminin centilmenlik baskısı nedeniyle Göztepeli oyuncular kalesini açmak zorunda kaldı ve asla centilmenlik dışı hareket sergilemedikleri halde gol yemek zorunda bıraktırıldılar. Daha hazini... Gaziantepli Muhammet, maçın son anlarındaki penaltıda topu kasten auta vurdu. Söz biter, Süper Lig devam eder!