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HABERLERYazarlar Murat Fevzi Tanırlı Centilmenlik skandalı
Murat Fevzi Tanırlı
Murat Fevzi Tanırlı
Murat Fevzi TanırlıYazarın Tüm Yazıları

Centilmenlik skandalı

#Göztepe#Gaziantep FK#Süper Lig

Gaziantepli Maxim, orta alanda Atakan’ı sırtından itti. Hakem Mustafa Kürşad Filiz net faul olan bu teması görmedi, çünkü aksiyonu izlemiyor, saatine bakıyordu!

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Kafasını kaldırdığında yerde yatan Atakan’ı görüp oyunu durdurdu. Sonrasında ise adına centilmenlik denilen skandal başladı:

TOP GÖZTEPE’DEYDi

Hakem oyunu durdurmadan önce top Göztepeli oyuncuların kontrolündeydi. Hakem atışı ile oyun tekrar başlayacağı esnada tüm oyuncular sahadaki yerini almıştı. Hakem, doğal olarak topu Göztepeli Soner’in önüne bıraktı. Oyuncu da direkt rakip kaleye şutu gönderdi. Direkten dönen topu Jahovic tamamlayıp golü attı.

iLK GOLDE YANLIŞ YOKTU

Sonuç olarak Göztepeliler, oyun durmadan önce zaten kendilerinde olan topu, hak ettikleri şekilde hakem atışıyla tekrar oyuna sokmuş oldu. Yani Gaziantep’in mağdur olacağı bir durum yok. Ayrıca, hakem topu yere bırakmadan önce oyunu başlatmak üzere olduğunu bariz bir vücut diliyle gösteriyor.

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SÖZ BiTER, LiG SÜRER!

Gaziantep kenar yönetiminin centilmenlik baskısı nedeniyle Göztepeli oyuncular kalesini açmak zorunda kaldı ve asla centilmenlik dışı hareket sergilemedikleri halde gol yemek zorunda bıraktırıldılar. Daha hazini... Gaziantepli Muhammet, maçın son anlarındaki penaltıda topu kasten auta vurdu. Söz biter, Süper Lig devam eder!

#Göztepe#Gaziantep FK#Süper Lig
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