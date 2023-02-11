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Son Dakika: Gaziantep FK ligden çekiliyor

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#Gaziantep FK#Süper Lig#Memik Yılmaz
Son Dakika: Gaziantep FK ligden çekiliyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 15:02

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, bu sezona devam etmeme kararı aldı.

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Gaziantep FK’da yönetim kurmak için görevlendirilen Memik Yılmaz, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada bu sezon ligden çekileceklerini ifade etti.

Yeni Malatyaspor’un ardından Gaziantep FK olarak bugün resmi başvuruyu yapacaklarını belirten Memik Yılmaz, "Şu an dilekçeyi veriyoruz. Bu sezon çekilmek için dilekçeyi hazırlıyoruz. Kararımız takımın iskeletini bozmama yönünde unun için de kiralık düşünüyoruz. Sağ olsun diğer kulüplerimiz de bize yardımcı olacaklar. En az 1-2 futbolcumuzu kiralık vereceğiz ki maaş yükümüzü alsınlar üzerimizden. Onun haricinde biz oyuncu satmayı düşünmüyoruz. Futbolcularımızla da konuştuk bu anlamda olumlu cevaplar aldık. İnşallah bir sonraki sezon için hazırlıklarımızı yaparak mücadelemizi vereceğiz" diye konuştu.

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Gaziantep’in deprem sonrası durumunun kötü olduğuna değinen Memik Yılmaz, "Burada insanlık bir sınav veriyor. Hala haber alınamayan enkaz altında olan insanlar var. Gıda ürünlerinde bir sıkıntımız yok ama barınma anlamında sıkıntılar var. Hava şartları malum soğuk. Gaziantep Belediyemiz çalıştı, su, doğalgaz gibi sıkıntılarımız kalmadı" şeklinde konuştu.

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#Gaziantep FK#Süper Lig#Memik Yılmaz

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