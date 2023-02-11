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Diyarbekirspor ligden çekildi

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#TFF 2. Lig#Diyarbekirspor#Deprem
Diyarbekirspor ligden çekildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 14:08

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor, depremden dolayı ligden çekildiğini açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunan Diyarbekirspor, depremden dolayı tesislerinin hasara uğradığını, kalacak yerleri olmadığını, futbolcu ve personelin yakınlarının zarar gördüğünü dile getirerek bu şartlarda futbolu düşünecek ve sahaya çıkacak durumda olmadıklarını ifade etti.

Kulübün ligden çekilme başvurusuyla ilgili kararı ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği belirtildi.

"Şu anda futbolu düşünecek durumda değiliz"

Diyarbekirspor Kulüp Başkanı Serkan Genç, "Sportif direktörümüz Numan Polat'ın ailesi Kahramanmaraş'ta enkaz altında kaldı, ağabeyi hayatını kaybetti. Futbolcularımızın yakınları depremde zarar gördü. Çok zor durumdayız. Türkiye Futbol Federasyonu'nun mağduriyetimizi gözeten bir karar alacağını ümit ediyoruz" dedi.

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#TFF 2. Lig#Diyarbekirspor#Deprem

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