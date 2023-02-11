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Depremden etkilenen Yeni Malatyaspor resmen ligden çekildi!

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#Yeni Malatyaspor#Deprem#TFF
Depremden etkilenen Yeni Malatyaspor resmen ligden çekildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 12:24

Yeni Malatyaspor, yönetim kurulu kararı doğrultusunda TFF'ye ligden çekilme talebinin iletildiğini resmen açıkladı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, dün yaptığı açıklamada Yeni Malatyaspor'un ligden çekildiğini duyurmuştu.

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Yeni Malatyaspor resmen ligden çekildi.

1. Lig ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

Bilindiği üzere, Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetinde yaşanan depremden birçok şehrimiz gibi Malatya’mız da etkilenmiş bulunmaktadır. Şehrimizi ve ülkemizi derinden etkileyen bu afet karşısında, ilimizde hayat durma noktasına gelmiştir. Aynı zamanda bu depremde, kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan’da vefat etmiştir. Henüz acılarımız taze ve yaralarımızı sarmakla meşgul durumdayken, futbol oynamak gibi bir düşünce içerisinde değiliz. Bu durumda şehrimizde futbol oynamaya uygun bir ortam da bulunmamaktadır. Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, Türkiye Futbol Federasyonu’na ligden çekilme talebimizi iletmiş bulunmaktayız.

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ADANASPOR'UN KARARI BEKLENİYOR

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Adanaspor'un da ligden çekilmeyi düşündüğünü söylemişti.

" Adanaspor da çekilmek istiyor. Bugün-yarın bize yazılı müracaatta bulunacaklar. Yönetim kuruluyla değerlendirdikten sonra karar vereceğiz."

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#Yeni Malatyaspor#Deprem#TFF

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