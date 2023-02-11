Malatya BBSK'da kayıp sayısı 6'ya yükseldi! Emincan Kocabaş'tan kötü haber...

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Malatya BBSK forması giyen voleybolculardan depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; "Malatya BBSK oyuncularından Emincan Kocabaş'ın deprem felaketi sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuza ve hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı,yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Malatya BBSK'da forma giyen Murat Çiloğulları, Mehmet Can Ağırbaş, Resul Gün, Görkem Can Gündüz ve Tunahan Yıldız için acı haberler önceki günlerde açıklanmıştı.