Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Malatya BBSK'da kayıp sayısı 6'ya yükseldi! Emincan Kocabaş'tan kötü haber...

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Malatya BBSK#Emincan Kocabaş
Malatya BBSKda kayıp sayısı 6ya yükseldi Emincan Kocabaştan kötü haber...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 11:48

Voleybol 2. Lig takımı Malatya BBSK'da forma giyen ve depremde hayatını kaybeden sporcu sayısı 6'ya yükseldi. Murat Çiloğulları, Mehmet Can Ağırbaş, Resul Gün, Görkem Can Gündüz ve Tunahan Yıldız'ın ardından Emincan Kocabaş'ın da hayatını kaybettiği açıklandı.

Haberin Devamı

Malatya BBSK forması giyen voleybolculardan depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; "Malatya BBSK oyuncularından Emincan Kocabaş'ın deprem felaketi sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuza ve hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı,yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Malatya BBSK'da forma giyen Murat Çiloğulları, Mehmet Can Ağırbaş, Resul Gün, Görkem Can Gündüz ve Tunahan Yıldız için acı haberler önceki günlerde açıklanmıştı.

Gözden Kaçmasın

Depremden 119 saat sonra kurtarılan Kamilcan Ağdaş: Maç olduğu için Fenerbahçe formasıyla yattımDepremden 119 saat sonra kurtarılan Kamilcan Ağdaş: Maç olduğu için Fenerbahçe formasıyla yattımHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Malatya BBSK#Emincan Kocabaş

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Türkiyeyi sarsan afette altıncı gün: Deprem felaketinde can kaybı 20 bin 665... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan afette altıncı gün: Deprem felaketinde can kaybı 20 bin 665... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
Dünyanın yüreğini yakan o kareyi çeken fotomuhabir konuştu: Bundan daha büyük bir acı var mı

Dünyanın yüreğini yakan o kareyi çeken fotomuhabir konuştu: 'Bundan daha büyük bir acı var mı?'

#Kahramanmaraş Depremi
Bakliyat değil konserve yollayın

Bakliyat değil konserve yollayın

#Deprem