Son Dakika: Galatasaraylı Zaniolo’dan ‘ayrılık’ açıklaması! Nusret’te ne konuşuldu? Mauro Icardi’nin davetini geri çevirdi

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Roma’nın yeni Totti’si, İtalyan Messi yakıştırmalarının yakın geçmişte yapıldığı Nicolo Zaniolo, Galatasaray kariyerine müthiş bir giriş yaptı. Zaniolo, 1-0 sona eren Kasımpaşa maçı sonrasında babasının doğum günü için Etiler’deydi. Babası Igor’un 50. yaş günü nedeniyle Zaniolo, Cumartesi günü Nusret’te yemek yedi. İtalya’da yaşayan iş insanı Ali Güven, bu ülkede futbolculuğu döneminden de tanıdığı Igor Zaniolo ve ailesini Etiler Nusret Restaurant’ta misafir etti.

GOMİS’İN YAN KOMŞUSU OLDU

G.Saray Kulübü üyesi olan iki ismin de katıldığı yemekte Zaniolo, ilk maçta yaşadığı duygular, İstanbul’daki hayatı, kariyer planı ve Donk ile yaşadığı pozisyonla alakalı düşüncelerini de anlattı. Öncelikle belirteyim, Zaniolo’nun hemen sezon sonunda ayrılmak, transfer olmak gibi bir ısrarı ya da kendini şartladığı bir durum yok. Genç futbolcuya Zorlu Rezidans’ta geniş bir daire tutuldu. İtalyan yıldız, Gomis’in yan komşusu oldu. Genç oyuncu burada eski futbolcu olan babası Igor Zaniolo ile birlikte yaşıyor.

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DONK BENİ SAKATLAMAK İÇİN VURDU

Zanıolo, ilk olarak G.Saray üzerine yapılan sohbette “Hemen sezon sonunda teklif beklemek ya da gitmek gibi bir düşüncem yok. G.Saray’da önce şampiyonluk yaşamak sonra Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyorum. Bu nasıl bir atmosfer? Mancini ile görüştüğümde bahsetmişti. Ancak bu kadarı gerçekten farklı, kusursuzdu. G,.Saray taraftarı etkileyici, büyüleyiciydi” diye anlattı. Genç oyuncu maçla ile ilgili ise “Donk’un yaptığı hareket net kırmızı kartlıktı. Hakem nasıl kırmızı kart göstermedi, anlamadım. Topsuz alanda beni sakatlamak için vurdu” yorumunu yaptı.

İCARDİ’NİN DAVETİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Yemekte Zaniolo’yu arayan Icardi takım arkadaşını Bebek Oteli’ne davet etti. Icardi, önce Bebek Oteli’ne, ardından takımın da 2 gün izinli olması nedeniyle gece kulübüne gideceğini söyledi. Zaniolo ise Icardi’nin bu davetine teşekkür edip katılmadı. Zaniolo transfer süreci ve Türkiye’ye geliş zamanlaması ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “G.Saray’a geldiğim için mutluyum. Ancak kötü zamanda, böylesine bir afet ve deprem döneminde Türkiye’ye geldim. O insanların acısı hala yüreğimde. Empati yapıyorum. O yüzden ben böyle durumda eğlenceye ya da kulübe gidemem, olmaz” dedi. Mancini’den de tam not alan Zaniolo’nun İtalya Milli Takımı’na da çağrılması bekleniyor.