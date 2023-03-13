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Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nın performansı dünya basınında geniş yankı buldu! "Savruk çocuk, geri dönmüş olabilir"

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#Galatasaray#Nicolo Zaniolo#Süper Lig
Galatasarayda Nicolo Zaniolonın performansı dünya basınında geniş yankı buldu Savruk çocuk, geri dönmüş olabilir
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 07:00

Galatasaray ile çıktığı ilk maçta golünü atan İtalyan yıldızın performansı dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

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Galatasaray’da ilk resmi maçına Kasımpaşa karşısında çıkan Nicolo Zaniolo 46. dakikada oyuna dahil olup 11 dakika sonra zaferi getiren golü atarken başta İtalya olmak üzere Almanya’dan Hollanda’ya, İspanya’dan Portekiz’e Hırvatistan’dan Brezilya’ya dünyada geniş yankı uyandırdı. Galibiyet golünü başta depremde hayatını kaybeden sarı kırmızılı taraftar Muhammed Emin Özkan ve dün doğum günü olan babasına armağan eden Zaniolo için ‘Çizme’de ve diğer ülkelerde şu başlıklar atıldı:

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TÜRKİYE’DEKİ İLK MUTLULUĞU

· SKY ITALYA: “Nicolo Zaniolo, Galatasaray formasıyla ilk lig maçında Kasımpaşa’ya karşı galibiyet golünü atarak rüya gibi bir ilk maç oynadı.”

· GAZZETTA: “Galibiyetin belirleyicisi oldu; girdi, golünü attı ve maçı kazandırdı. Savruk çocuk, geri dönmüş olabilir. Ona bir şans daha vermek için en uygun anda...”

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· CORRIERE DELLO SPORT: “Türkiye’deki ilk mutluluğu. Roma’nın eski oyuncusu, Süper Lig’deki ilk maçında hemen belirleyici oldu.”

· SPORT MEDIASET: “Galatasaray ile süper başlangıç. Nicolo Zaniolo, Galatasaray için sonucu belirledi.”

ZANİOLO İLK MAÇINDA PARLIYOR

· A BOLA (Portekiz): “İlk maçında atıyor ve 3 puanı getiriyor.”

· MAİS FUTEBOL (Portekiz): Nicolo Zaniolo’nun golüyle kazanan Galatasaray, Jorge Jesus’a baskı kuruyor

· AS (İspanya): Zaniolo ilk maçında parlıyor.

· LIGABLATT (Almanya) “Rekor transfer galibiyete taşıdı. Zorlu geçen mücadeleden ev sahibi ekip galip ayrılmayı başardı. Akşamın golünü Galatasaray’ın 15 milyon Euro’luk yıldızı Nicolo Zaniolo attı.”

ZANİOLO’NUN GOLÜYLE REKOR KIRDI

· VOETBAL (Hollanda): “G.Saray, Zaniolo sayesinde yeni rekora imza attı. Maça yedek kulübesinde başlayan Nicolo Zaniolo, galibiyeti getiren isim oldu.”

· INDEX (Hırvatistan): ”İlk maçta harika bir gol attı. Zaniolo yeni kulübü için ilk resmi maçına çıktı ve Kasımpaşa’ya karşı galibiyeti getiren golü attı”

· SPORT-FM (Yunanistan): “Galatasaray formasıyla rüya gibi başlangıç.”

· TRIVELA (Brezilya): “Zaniolo’nun golüyle rekor kırdı.”

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