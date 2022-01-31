Son Dakika: Galatasaray'ın yeni kalecisi Inaki Pena, İstanbul'a geldi! O raporun detayları ortaya çıktı...

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Galatasaray’da devre arası transfer döneminde çalışmalar devam ediyor. Bafetimbi Gomis ile 1.5 yıllık anlaşmaya varan sarı-kırmızılı ekip, kaleci transferini de bitirdi.

Muslera’nın yokluğunda İsmail Çipe ve Fatih Öztürk’ten beklediği verimi alamayan Galatasaray, eldivenleri Barcelona B’nin 22 yaşındaki file bekçisi Inaki Pena’ya teslim etmeye hazırlanıyor.

İspanyol file bekçisini taşıyan uçak, gece 23.50 sıralarında İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Galatasaray’ın Pena’yı sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralaması bekleniyor.

INAGI PENA'YI TANIYALIM

Hürriyet Gazetesi yazarı Koray Durkal, Galatasaray'ın yeni kaleci Inaki Pena’yı mercek altına aldı. İşte Durkal'ın bugünkü Inaki Pena yazısı...

‘PENA’LTI KURTARMA UZMANI, REFLEKSLERİ VE TOPLA OYNAMA KABİLİYETİ YÜKSEK

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Klasiktir yapılan her transfer sonrası gelen oyuncunun artıları, eksileri, bilinmeyen yönleri ve hayatına dair notlar masaya yatırılır. Bazıları için sayısız güzellikte şeyler yazılır bazıları için de felaket senaryoları. Bu kez bilinenleri bir kenara bırakıp Barcelona’yı yakından takip eden biri olarak kulübün ve oyuncunun açıklamaları üzerinden size Inaki Pena’yı anlatmaya çalışacağım. O zaman kısa kısa başlayalım...

🧤 Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Inaki Pena'nın İstanbul'dan ilk görüntüleri 📽️pic.twitter.com/XSy8rx1old — Spor Arena (@sporarena) January 30, 2022

BARCELONA’NIN RESMi SiTESiNDEN ÇARPICI PENA YORUMU

EKSİKSİZ, ÇEVİK VE GÜVEN VERİYOR

Inaki Pena teknik anlamda nasıl bir kaleci?

Eksiksiz, çevik ve güven veren bir kaleci.

Hava toplarında son derece kararlı.

Barça’da olması gerektiği gibi teknik olarak ayaklarını mükemmel kullanıyor.

Özellikle penaltı vuruşlarını kurtarma konusunda bir uzman. (Bu yorum tamamen Barcelona’nın resmi inter sitesinden alıntıdır)

SAKiN, SORUMLULUK SAHiBi VE KARAR VERMEDE BAŞARILIYIM

Peki, kendisini nasıl görüyor ve oyununu nasıl tanımlıyor?

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“Kendimden bahsetmek zor ama sakin, karar vermede başarılı ve sorumluluk duygusuna sahip olduğumu söyleyebilirim. Teknik olarak iyi bir donanıma sahip olduğumu düşünüyorum. Bunlar yeterli mi hayır? Konsantre olmaya ve oyunun gidişatını ve rakiplerin oyun sistemini okumaya çalışıyorum. Havadan gelen toplar, ne zaman topa vuracağını bilmek veya oynayacak partneri seçmek hepsi bunun birer parçası. Hala çok gencim ve her zaman gelişmeye açık bir şekilde öğreneceğim şeyler var.” (Yakın bir dönemde verdiği röportajdan)

ŞANSLIYIM Ki TER STEGEN DÜNYANIN EN iYi KALECiSi

Son yıllarda kendisine yol gösteren ve öğretmenlik yapan Ter Stegen hakkındaki yorumları neler?

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“Bir insan olarak on numaradır, dikkatlidir, öğüt verir, yaptığı işe her zaman özen gösterir ve gelişmek için mutlaka sorular sorar. Takdir edilesi bir yanı var. Onunla çok şey öğreniyorum ve şanslıyım çünkü o dünyanın en iyisi.” (Yine verdiği röportajdan)

SCOUT ANALİZLERİNE GÖRE PENA İLETİŞİMİ DE GÜÇLÜ BİR OYUNCU

ÇİZGİDEN ÇIKMA CESARETİ YÜKSEK VE 1’E 1’DE DOĞRU DURUŞA SAHİP

Bugüne kadar onunla ilgili yazılmış raporlarda dikkat çeken noktalar neler?

Çizgiden çıkma cesareti, refleksleri, topla oynama kabiliyeti yüksek.

İletişim onun oyununda en temel unsur.

Barcelona oyun yapısını benimsemiş çok yönlü bir kaleci.

Pas isabeti son derece etkileyici.

1’e 1 kaldığı pozisyonlarda doğru duruşlara ve tutarlı hareketlere sahip.

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KOEMAN iSTEMEDi AMA PENA SABIRLA BEKLEMEYE DEVAM ETTi

· “Inaki Pena bu kadar iyiydi neden Galatasaray’ı seçti?” soruları da mutlaka olacaktır. Onu da bu kez kendi yorumumla aktarayım... ·

Aslında Pena’nın haziran ayında Barcelona’dan ayrılması bekleniyordu. Ter Stegen ve Neto’nun arkasında beklemesine rağmen kulüp ona güveniyordu. Artık Ter Stegen sonrası kaleye hazır olduğuna inanç özellikle yönetim tarafında fazlasıyla vardı. Ancak Koeman tam tersi görüşteydi. Neto gitse bile Pena’yı ikinci kaleci olarak düşünmedi ve yerine birini istedi. Pena, çok sayıda teklif almasına rağmen bugüne kadar sabırla bekledi. Kulübün kısa vadeli kiralamalar sonrası Pena’ya beklediği şansı verip vermeyeceği şimdilik merak konusu. Ancak Galatasaray’da göstereceği performans onun içinde büyük önem taşıyor. Beklenen performansı gösterirse hayalini kurduğu Barcelona kalesi için büyük bir adım atmış olacak.

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INAKİ PENA'NIN KARİYERİ

2 Mart 1999 doğumlu olan Inaki Pena, İspanya'nın Barcelona B takımında kaleci olarak forma giyiyor. 2012'de 13 yaşındayken Villarreal CF'den FC Barcelona'nın La Masia takımına katıldı. 2017–18 UEFA Gençlik Ligi'ni kazanan takımda , Chelsea'ye karşı finalde ilk yarıda yer aldı. 16 Nisan 2018'de Barça ile sözleşmesini iki sezonluk bir opsiyonla birlikte üç sezon için yeniledi. Daha sonra 2018–19 sezonu öncesinde Segunda División B'de yedeklere terfi etti. ilk profesyonel maçına 6 Ekim 2018'de kendi sahasında CD Atletico Baleares karşısında 1-1 berabere kaldıkları beraberlikle başladı.

Inaki Pena Copa del Rey'de Cultural Leonesa ile 32 beraberlik turunun ilk ayağı için Jasper Cillessen'in yedeği olarak ana kadroya çağrıldı. 2019-20 sezonunda Neto'nun sakatlığı nedeniyle yokluğunu kapatmak için bir kez daha ana kadroda yedek kulübesinde yer aldı. 6 Ekim 2020'de Barcelona genç oyuncunun özleşmesini iki yıl daha uzatma opsiyonunu kullandı.

İspanya'yı 16 yaş altı , 17 yaş altı , 18 yaş altı ve 19 yaş altı seviyelerinde temsil etti ve toplamda 28 maç kazandı. 2016 UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası'nda ikinci oldu ve turnuva boyunca ilk tercih oldu. Sergio Busquets'in COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından bazı milli takım oyuncularının izolasyonu nedeniyle , İspanya'nın 21 yaş altı takımı 8 Haziran 2021'de Litvanya'ya karşı uluslararası hazırlık maçına çağrıldı.

ROMAN BURKİ, MUSLERA YÜZÜNDEN VAZGEÇTİ

Galatasaray ile anlaşması an meselesiyken son anda vazgeçen roman Bürki’nin karar değiştirmesinin nedeni belli oldu.

Borussia Dortmund’da 3. kaleci konumuna düşen ve düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen Bürki’nin planlarını Fernando

Muslera’nın bozduğu öne sürüldü.

Alman basınında Blick ve Sport1’in haberlerine göre İsviçreli kaleci, Muslera’nın sakatlıktan beklenenden erken dönecek olması ve istediği şansı bulamayacağını düşündüğü için Galatasaray’ın yaptığı teklifi reddetti.