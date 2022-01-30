Son Dakika: Galatasaray'da başkan Burak Elmas'tan Florya'da özel görüşme! Transfer müjdesi de verdi...

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Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Florya’ya kamp kurdu.

Bu sabahki çalışmayı izleyen Burak Elmas, antrenman öncesinde hem Teknik Direktör Domenec Torrent hem de futbolcularla bir toplantı yaptı.

🟨🟥 Başkan Burak Elmas, yaptığı konuşmada Galatasaray’ın bu tablodan toparlanarak kalkacağına inandığını belirtip güvenini dile getirdi.



👍 Transfer çalışmalarını da Florya’da yürüten Elmas, gerekli takviyelerin yapılacağını da teknik heyete iletti...



(Via @AliNaciKucuk ) pic.twitter.com/10eeKCe5zv — Spor Arena (@sporarena) January 30, 2022

Başkan Elmas, takıma yaptığı konuşmada Galatasaray’ın bu tablodan toparlanarak kalkacağına inandığını belirtip güvenini dile getirdi.

Transfer çalışmalarını da Florya’da yürüten Burak Elmas, gerekli takviyelerin yapılacağını da teknik heyete iletti.