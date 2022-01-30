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Son Dakika: Galatasaray'da başkan Burak Elmas'tan Florya'da özel görüşme! Transfer müjdesi de verdi...

#Burak Elmas#Galatasaray#Florya Metin Oktay Tesisleri
Son Dakika: Galatasarayda başkan Burak Elmastan Floryada özel görüşme Transfer müjdesi de verdi...
Ali Naci Küçük

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanı ziyaret etti ve hem teknik ekip hem de futbolcularla görüştü. Başkan Elmas, transfere dair müjdeler de verdi.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Florya’ya kamp kurdu.

Bu sabahki çalışmayı izleyen Burak Elmas, antrenman öncesinde hem Teknik Direktör Domenec Torrent hem de futbolcularla bir toplantı yaptı.

Başkan Elmas, takıma yaptığı konuşmada Galatasaray’ın bu tablodan toparlanarak kalkacağına inandığını belirtip güvenini dile getirdi.

Transfer çalışmalarını da Florya’da yürüten Burak Elmas, gerekli takviyelerin yapılacağını da teknik heyete iletti.

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#Burak Elmas#Galatasaray#Florya Metin Oktay Tesisleri

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