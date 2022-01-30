Galatasaray'dan transferde Erick Pulgar hamlesi! Resmi kiralama teklifi...

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Galatasaray, kaleci Inaki Pena ve golcü Bafetimbi Gomis transferlerinde mutlu sona ulaşırken orta saha bölgesi için de çalışmalarına devam ediyor.

Wolfsburg'tan Josuha Guilavogui ve Roma'dan Amadou Diawara girişimlerinden beklediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılıların yeni rotası belli oldu.

RESMİ TEKLİFLER YAPILDI

Galatasaray, Erick Pulgar için Serie A ekibi Fiorentina'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifini resmen sundu.

28 yaşındaki ön libero, geçtiğimiz güne kadar Marsilya'ya transfer olmaya yakın olsa da sarı-kırmızılıların teklifini değerlendirmeye aldı.

Galatasaray, bu transfer için hem oyuncudan hem Fiorentina'dan yanıt bekliyor.

2019 YILINDA TRANSFER OLDU

Pulgar, 2019 yılında Bologna'dan Fiorentina'ya 12.3 milyon euroya transfer olmuştu. Bu sezon sadece 8 maçta forma giyen Pulgar, ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 hafta formasından uzak kalmıştı.

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