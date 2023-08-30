Son Dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Kura çekimi ne zaman? Ülke puanı sıralamasında sürpriz müjde...

Haberin Devamı

Molde'yi eleyerek 4 yıl sonra yeniden Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmaya hak kazanan Galatasaray, prestijin yanı sıra önemli bir gelirin de sahibi olacak.

Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi gruplarına giriş parası olarak 15 milyon 640 bin euroyu kasasına koydu. Galatasaray'ın son 10 yıllık UEFA Kulüpler sıralamasına göre kazanacağı katsayı parası 9 milyon 96 bin Euro olurken toplamda kasaya girecek rakam en az 24 milyon 736 bin Euro olacak.

Gözden Kaçmasın Sergio Ramos indirimi kabul etti! Haberi görüntüle

GRUPTAN ÇIKARSA 9.6 MİLYON EURO DAHA

Her galibiyetin 2.8 milyon Euro, beraberliğin ise 930 bin Euro olduğu gruplarda alınacak her başarılı sonuçta bu rakam daha da artacak. Galatasaray gruptan çıkarsa 9.6 milyon Euro daha kazanacak.

Haberin Devamı

Çeyrek finalin 10.6 milyon Euro, yarı finalin 12.5 milyon Euro olduğu Devler Ligi’nde finalist takımlar 15.5 milyon Euro daha kazanacak. Şampiyon olan takım ise 15.5 milyon Euro’ya ek olarak 4.5 milyon Euro daha alacak.

Gözden Kaçmasın Galatasaray devleri geride bıraktı... Haberi görüntüle

MAÇLAR TAMAMLANDI, TORBALAR NETLEŞTİ

Şampiyonlar Ligi play-off turunda bu akşam 3 maç daha oynandı ve gruplara katılma hakkı kazanan son 3 takım da belli oldu.

Eşleşmelerini kazanan Kopenhag, PSV Eindhoven ve Royal Antwerp, isimlerini gruplara yazdırmayı başardı.

TORBALAR NASIL OLUŞTURULUYOR?

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan takımlar, 2023 UEFA kulüp katsayılarına göre 4 torbaya yerleştiriliyor.

2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile 2022-23 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu ve 2022 UEFA ülkeler sıralamasına göre ilk 6 ülkenin lig şampiyonları 1. torbayı oluşturuyor.

Diğer takımlar, 2022 UEFA takım katsayılarına göre 2., 3. ve 4. torbalara ayrılıyor. Aynı ülke takımları aynı grupta yer almayıp aynı tarih veya aynı saatlere maçları denk getirilmiyor.

GALATASARAY KAÇINCI TORBADA YER ALACAK?

Play-offlarda karşılaştığı Norveç temsilcisi Molde'yi eleyerek gruplara kalan Galatasaray 4. torbadan Şampiyonlar Ligi grup kuralarına katılacak.

Haberin Devamı

MUHTEMEL RAKİPLER ŞU ŞEKİLDE:

1. torba: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord

2. torba: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrdi, Leipzig, Porto, Arsenal

3. torba: Shakhtar Donetsk, Salzburg, PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag

4. torba: Galatasaray, Real Sociedad, Young-Boys, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, Antwerp, Lens

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi grup aşamasının kura çekimi, bu akşam saat 19:00'da başlayacak gala gecesinde gerçekleşecek. UEFA Yılın Ödülleri'nin de sahiplerini bulacağı etkinlik, Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da düzenlenecek. Kura çekimi, TV 8,5'tan canlı yayınlanacak.

Haberin Devamı

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda ilk maçlar 19-20 Eylül tarihleri arasında oynanacak. Gruplardaki son maçlar ise 12-13 Aralık'ta yapılacak.

Son 16 turu maçlarının kura çekimi 18 Aralık'ta, eşleşmelerdeki ilk maçlar ise 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat'ta oynanacak. Çeyrek finale kalacak takımlar ise 5-6 Mart ve 16-17 Mart'taki rövanş maçlarının ardından belli olacak.

ÇEYREK FİNAL

İlk maçlar: 9-10 Nisan 2024

İkinci maçlar: 16-17 Nisan 2024

YARI FİNAL

İlk maçlar: 30 Nisan-1 Mayıs 2024

İkinci maçlar: 7-8 Mayıs 2024

Final: 1 Haziran 2024 - Wembley (İngiltere)

UEFA ÜLKE PUANINDA SÜRPRİZ MÜJDE

UEFA Ülke Puanı sıralamasında direkt rakibimiz olan İskoçya'nın UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki temsilcisi Rangers, PSV Eindhoven ile oynadığı rövanş maçında 5-1 mağlup oldu ve toplamda 7-3'lük skorla Devler Ligi'ne veda etti.

Haberin Devamı

Alınan bu sonucun ardından, Galatasaray'ın Molde'yi saf dışı bırakmasıyla yükseldiğimiz 9. sırayı koruduk. İskoçya, Rangers'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamamasının ardından 9. basamağı geri alma şansını kaybetti.