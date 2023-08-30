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Son Dakika: Galatasaray'da ayrılık! Berkan Kutlu, İtalya yolcusu! İstanbul'dan ayrıldı... Donny van de Beek iddiası...

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#Transfer#Galatasaray#Berkan Kutlu
Son Dakika: Galatasarayda ayrılık Berkan Kutlu, İtalya yolcusu İstanbuldan ayrıldı... Donny van de Beek iddiası...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2023 21:03

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray'da yeni bir transfer hareketliliği başlıyor. Orta sahaya takviye düşünen Sarı-kırmızılı takımda Berkan Kutlu, Serie A'ya transfer oluyor. Milli futbolcu sağlık kontrolleri için İstanbul'dan ayrıldı ve İtalya'ya gitti. Öte yandan Galatasaray'ın orta saha transferi için Manchester United'ın Hollandalı futbolcusu Donny van de Beek için görüşmelere başladığı belirtildi.

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Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray'da transfer hareketliliği yeniden başladı.

BERKAN KUTLU GİDİYOR

Daha önce de takımdan ayrılmak istediği ancak Okan Buruk'un izin vermediği Berkan Kutlu, İtalya Serie A ekibi Genoa'ya transfer oluyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray ile Genoa mali şartlarda anlaşma sağladı.

BERKAN KUTLU, sağlık kontrollerinden geçmek üzere bu sabah menajeriyle birlikte İstanbul'dan ayrılarak İtalya'ya gitti.

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İNGİLİZ BASININDAN VAN DE BEEK İDDİASI

Orta sahaya transfer yapmak için uzun zamandır çalışmalarını sürdüren Galatasaray için yeni bir isim ortaya atıldı. The Athletic'in haberine göre Galatasaray, Donny van de Beek için Manchester United ile görüşüyor.

2020 yazında 39 milyon euro bonservis karşılığında Ajax'tan Manchester United'a transfer olan van de Beek, Kırmızı Şeytanlar'da beklenen katkıyı veremedi. 2021/22 sezonunun ikinci yarısını Everton'da kiralık geçiren 26 yaşındaki Hollandalı futbolcu Manchester United formasıyla çıktığı 60 maçta 2 gol atıp 2 de asist yaptı.

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Van de Beek geçen sezon yalnızca 10 maçta süre bulabildi.

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#Transfer#Galatasaray#Berkan Kutlu

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