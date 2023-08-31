Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi hedefi tamam, gözler Ramos'ta!

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Sarı kırmızılılar, görüşmelerde önemli mesafe kat ederken İspanyol yıldızın Şampiyonlar Ligi şartı koyması nedeniyle transferin sonuçlanması Molde maçı sonrasına kalmıştı.

ÜCRETTE İNDİRİM YAPMAYI KABUL ETTİ

Suudi Arabistan’dan gelen teklifleri kabul etmeyen, ABD hayâli gerçekleşmeyince rotasını Şampiyonlar Ligi’nde yer alan bir takıma çeviren Ramos bu hedef için istediği ücrette indirim yapabileceğini sarı kırmızılılara iletmişti. Galatasaray’ın adını gruplara yazdırması ile birlikte 37 yaşındaki futbolcunun kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

METİN ÖZTÜRK: ERDEN TİMUR'A RAMOS'U SORACAĞIM

Bu arada Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk de Ramos transferiyle ilgili olarak “Ben de merak ediyorum. Yarın (perşembe) sabah uçakta Erden Timur’a soracağım. Ramos’a nasıl baktığım önemli değil. Benim şahsi görüşüm de olsa kulübü bağlar. Futbolcular değil marka üzerinden gidiyoruz. Diğer büyük olduğunu söyleyen takımlar suni sponsorluklarla devam ederken bizde bu iş tamamen organik yürüyor. Bu sponsorlar Galatasaray’ın başarısıyla kendi başarılarını perçinlemeye çalışan firmalar” dedi.

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