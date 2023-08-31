Şampiyonlar Ligi'nin 'Aslan'ı geri döndü! Galatasaray devleri geride bıraktı...

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En son 2019-20 sezonunda sahne aldığı Devler Ligi’ne kalabilmek için 3 eleme oynaması gereken sarı kırmızılılar 4 yıl sonra mutlu sona ulaştı ve adını gruplara yazdırmayı başardı. 7 kez direkt, 10 kez de elemeleri geçerek gruplara kalan Cimbom, Avrupa’nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda 17. kez sahne alarak çok önemli bir başarıya imza attı.

ZİRVEDE REAL MADRID VE BARCELONA BULUNUYOR

Sarı kırmızıların ne kadar önemli bir iş başardığını görmek için Şampiyonlar Ligi tarihine ve istatistiklerine bakmak kafi. Öyle ki Galatasaray, 1992-93 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi olrak oynanan organizasyona en çok katılan 17 takımdan biri. Listenin zirvesinde 28’er kezle İspanyol devleri Real Madrid ile Barcelona bulunurken 2.’liği 27 katılımla Almanya’dan Bayern Münih ve Portekiz’den Porto paylaşıyor. Listenin 3. sırasında ise 25 kez bu turnuvaya çıkmaya hak kazanan İngiliz temsilcisi Manchester United yer alıyor.

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KUPAYI KAZANAN KULÜPLERİ GERİDE BIRAKTI

Temsilcimiz Galatasaray ise yine kendisi gibi 17. kez Devler Ligi gruplarında yer almayı başaran İnter ile birlikte 8. sırayı paylaşıyor. Ancak sarı kırmızılılar; son şampiyon Manchester City (13) başta olmak üzere 92-93’ten sonra 2 kez finalde kaybeden A.Madrid (14), 2 şampiyonluk, 3 ikinciliği bulunan Liverpool (15), bu turnuvada bir türlü istediğine ulaşamayan PSG ve diğer bir Fransız ekibi Lyon’u (16) sıralamada geçmeyi başardı. Ayrıca Cimbom’un katılım sayısı diğer Türk takımlarının Beşiktaş (8), F.Bahçe (6), Trabzon (1), Başakşehir (1), Bursa (1) toplamına eşit.

MAÇ SAYISINDA DA 19. SIRADA

Galatasaray bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 183 maç yaparken bu alanda tüm Avrupa kulüpleri arasında 19. sırada. Zirvede 476 maçla Real Madrid bulunurken, 382 karşılaşma ile Bayern Münih ikinci, Barcelona da 339 maçla üçüncü basamakta.

Sarı kırmızılılar Devler Ligi’nde oynadığı maç sayısı bakımından Borussia Dortmund (170 maçla 21.) Atletico Madrid (160 maçla 23.) ve son şampiyon Manchester City’yi (119 maçla 39.) geride bırakmış durumda. Türkiye’nin diğer büyük takımları Fenerbahçe 107 maçta 47. sırada yer alırken Beşiktaş ise 89 maçla 51. basamakta bulunuyor.

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