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Son dakika: Galatasaray'ın Leandro Paredes transferinde devredeki isim Mauro Icardi

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#Transfer#Galatasaray#Leandro Parades
Son dakika: Galatasarayın Leandro Paredes transferinde devredeki isim Mauro Icardi
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 07:00

G.Saray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, eski takım arkadaşı ve vatandaşını ikna etmek için en az yönetim kadar efor sarf ediyor. Oliveira ve Mertens’i kulübeye çekip daha dinamik ve atletik bir orta saha hattı kurmak isteyen sarı kırmızılılar Mauro Icardi’yi de Paredes transferinin içine kattı. PSG ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Arjantinli futbolcuya Galatasaray, İstanbul ve sarı kırmızılı taraftarları anlatan isim Icardi oldu.

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Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek bir kadro kurmak isteyen Galatasaray geçen sezonun başında Mauro İcardi’yi kiralık olarak kadrosuna kattığı Paris Saint Germain’den (PSG) bir başka Arjantinli yıldız Leandro Parades’i transfer edebilmek için yoğun bir çaba içinde. Yeni sezonda Sergio Oliveira ile Dries Mertens’i kulübeye çekip daha dinamik ve atletik bir orta saha hattı kurmak isteyen sarı kırmızılılar, İcardi’yi de Paredes transferi için yapılan çalışmalara dahil etti!

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CİMBOM’UN İCARDİ UMUDU DEVAM EDİYOR

Geçen sezonu Juventus’ta kiralık olarak geçiren ve PSG ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Paredes’e, Galatasaray, İstanbul ve sarı kırmızılı taraftarları anlatan isim İcardi oldu. Galatasaray yönetimi, Arjantin Milli Takımı’ndan çok yakın arkadaş olan iki ismi sarı kırmızılı forma altında bir araya getirmeyi hedefliyor. Leandro Paredes’i ikna etmek için görüşmelerini sürdüren Galatasaray yönetimi diğer taraftan da takımda kalmasını istediği Mauro İcardi için bastırıyor.

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İCARDİ İSİMLİ MİNİĞİN KİMLİĞİNİ GÖNDERDİ

Icardi’ye yıllık 7.5 milyon Euro öneren Cimbom, Suudi Arabistan’dan gelen 25 milyon Euro’luk teklife karşın Arjantinli yıldız futbolcudan vazgeçmiş değil. Bir Galatasaray taraftarının, oğlunun adını İcardi koyması üzerine Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur minik bebeğin kimliğini Arjantinli yıldıza gönderdi. Mesajında “Bunu dünyanın hiçbir yerinde göremezsin. Galatasaray seni, sen Galatasaray’ı çok sevdin” diyerek bu transferi olumlu sonuçlandırma girişimlerine devam etti.

BONSERViSiNE ÖDENEN MiKTAR 69 MiLYON EURO

Leandro Paredes 2015-16 sezonu öncesi Boca Juniors’tan Roma’ya 6 milyon Euro bonservisle transfer oldu. 2 sezon sonra başkent ekibinden 23 milyon Euro’ya Zenit’in yolunu tuttu. Ocak 2019’da ise Rusya’dan 40 milyon Euro’ya PSG’ye geldi. Paredes için toplamda 69 milyon Euro’nun üstünde bonservis ödendi.

PAREDES 2022-23 SEZONUNDA NE YAPTI?

Son dakika: Galatasarayın Leandro Paredes transferinde devredeki isim Mauro Icardi

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#Transfer#Galatasaray#Leandro Parades

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