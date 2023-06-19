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Son Dakika: Galatasaray'da Muslera'nın yerine iki yerli aday! Uğurcan Çakır derken ters köşe...

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#Galatasaray#Transfer#Doğan Alemdar
Son Dakika: Galatasarayda Musleranın yerine iki yerli aday Uğurcan Çakır derken ters köşe...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 09:55

Fernando Muslera'nın arkasına alternatif bir isim eklemeyi planlayan Galatasaray'ın hedefinde iki başarılı oyuncu varken kaleci transferinin bu hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

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Galatasaray'da yedek kaleci konusunda bir adım atılmaya hazırlanılıyor. Fernando Muslera'ya alternatif olacak isim adına çalışmalar hız kazanmış durumda.

OKAN KOCUK AYRILIYOR

Galatasaray'ın 2019 yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Okan Kocuk'un sözleşmesi bu ayın sonunda bitiyor. Galatasaray'da bu sezon 5 maça çıkabilen ve bu karşılaşmaların 2'sinde kalesini gole kaparken toplamda 3 gol yiyen Okan Kocuk, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

YENİ TAKIMI İLE ANLAŞTI

Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanan Okan Kocuk, Süper Lig'e dönen Samsunspor ile anlaşma sağladı. Tecrübeli kalecinin Samsunspor ile 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

CİM BOM'DA KALECİ HAFTASI

Fernando Muslera’nın arkasına alternatif bir ismi katmayı planlayan Galatasaray, bu hafta içi kaleci transferini noktalamaya çalışacak. Sarı-Kırmızılılar’ın bu bölge için hedefinde iki isim var.

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Fanatik'in haberine göre; kale için ilk aday daha önce Kayserispor’da görev yapan, şu anda ise Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes forması giyen Doğan Alemdar.

İkinci aday Kasımpaşa’da kiralık olarak forma giyen, şimdi ise Gaziantep FK’ya dönen Günay Güvenç...

Bu hafta iki oyuncu için de masaya oturulacak. Galatasaray, kaleci transferini yaparak, bu bölgede bu sezon için oluşabilecek açığı erkenden kapatmak istiyor.

 

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#Galatasaray#Transfer#Doğan Alemdar

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