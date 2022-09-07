Son Dakika: Galatasaray'ın KAP'a bildirdiği Mauro Icardi, İstanbul'a geldi! İlk sözleri...

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Galatasaray, uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği PSG'nin golcüsü Mauro Icardi ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İşte yapılan açıklama;

Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

İSTANBUL'A GELDİ

Geçtiğimiz hafta Miami’de ailece tatil yapan Arjantinli yıldız, hafta başında Paris’e geçti. Dünyaca ünlü futbolcu, son prosedürlerin halledilmesinin ardından Galatasaray’ın göndereceği özel uçakla İstanbul’a iniş yaptı.

İLK SÖZLERİ

Uçaktan indikten sonra GS TV'ye açıklamalarda bulunan Icardi, "Daha buraya gelmeden taraftarların ilgisi inanılmazdı. Dışarı çıkıp taraftarları görmek için sabırsızlanıyorum. Uçakta üçlü çektirmeyi bana anlattılar. Çocuklar da öğrendi dışarıda deneyeceğiz." şeklinde konuştu.

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3 MİLYON EURO MAAŞ

Galatasaray, PSG’den bedelsiz olarak kiralayacağı Icardi’nin maaşının 3 milyon Euro’luk kısmını ödeyecek.

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GALATASARAY'DAN ICARDI PAYLAŞIMLARI

Galatasaray, Mauro Icardi'nin klasikleşen gol sevincini emojilerle işaret etti ve bir uçak paylaşımı yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten daha sonra yapılan bir paylaşımda ise haritada Paris üzerinden geçen bir uçak ve uçağın penceresinden manzara yer aldı.

AİLECE YOLA ÇIKTILAR

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, kişisel sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.