Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'nde Erling Haaland ve Kylian Mbappe rüzgarı! Ronaldo ve Messi geride kaldı... İşte gecenin sürpriz skoru...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu ilk hafta maçlarıyla başladı. Devler Ligi'nin açılış gecesinde E, F, G ve H gruplarında 8 müsabaka oynandı.

Cristiano Ronaldo - Lionel Messi rekabetinin temposunun düşmesiyle birlikte yeni yarışın tarafları olmaları beklenen Erling Haaland ve Kylian Mbappe, geceye dama vurdu.

GECENİN SÜRPRİZ SKORU

E Grubu ilk maçında Thomas Tuchel yönetimindeki İngiliz devi Chelsea'yi sahasında konuk eden Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb, rakibini 1-0 mağlup ederek hem 3 puanı elde etmeyi hem de gecenin sürprizine imza atmayı başardı. Gruptaki diğer mücadelede Salzburg ile Milan 1-1 berabere kaldı.

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SEZONUN İLK GOLÜ ORSİC'TEN

Maçta gol perdesini 13. dakikada Dinamo Zagreb, Mislav Orsic ile açtı. 29 yaşındaki futbolcu aynı zamanda Devler Ligi'nde sezonun ilk golünü de ağlara göndermiş oldu.

KOPENHAG DAĞILDI

G Grubu'nda Borussia Dortmund, temsilcimiz Trabzonspor 'u eleyerek gruplara kalan Kopenhag'ı konuk etti. Alman temsilcisi, sahasında oynadığı karşılaşmadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Bundesliga devini galibiyete taşıyan goller 35. dakikada Marco Reus, 42. dakikada Raphael Guerreiro ve 83. dakikada Jude Bellingham'dan geldi.

SALİH ÖZCAN VE CORNELIUS NE YAPTI?

Borussia Dortmund'da Salih Özcan, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 66. dakikada yerini Emre Can'a bıraktı. Kopenhag'da ise Trabzonspor'dan transfer edilen Andreas Cornelius, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika süre aldı.

PSG, JUVENTUS ENGELİNİ GEÇTİ

H Grubu'nun ilk hafta maçında Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Juventus'u 2-1 yendi. Mücadeleye hızlı başlayan PSG, yıldızı Kylian Mbappe'nin 5. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Fransız yıldız, 22. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak durumu 2-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda gol için rakip kaleye ataklarını sıklaştıran Juventus, 53. dakikada Weston McKennie'nin golüyle farkı bire indirdi ancak bu yeterli olmadı. Gruptaki diğer maçta Benfica, sahasında Maccai Haifa'yı 2-0 mağlup etti.

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KYLIAN MBAPPE, MESSI'NİN ENSESİNDE

Şampiyonlar Ligi tarihinde oynanan maçların ilk beş dakikalık diliminde Lionel Messi'nin (6) ardından en fazla gol atan oyuncu Kylian Mbappe. Devler Ligi'nde 54. maçına çıkan Fransız oyuncu, 54 gole doğrudan katkı sağlamış oldu.

SON ŞAMPİYON TAM GAZ

F Grubu'nda son şampiyon Real Madrid, Celtic'i deplasmanda ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Son şampiyonun gollerini 56. dakikada Vinicius Junior, 60. dakikada Luka Modric ve 77. dakikada Eden Hazard kaydetti.

Grubun bir diğer maçında Shakhtar Donetsk deplasmanda RB Leipzig'i 4-1 gibi farklı bir skorla geçti. Ukrayna temsilcisinin gollerini 16. ve 58. dakikalarda Marian Shved, 76. dakikada Mykhaylo Mudryk ve 85. dakikada Lassina Traore kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı ise 57. dakikada Mohamed Simakan'dan geldi.

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MANCHESTER CITY FARKLI KAZANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda Sevilla ile Manchester City kozlarını paylaştı. Devler Ligi'nin favorilerinden olan İngiliz ekibi, Sevilla'yı deplasmanda rahat geçti. Sezon başında Borussia Dortmund'dan Erling Haaland'ı alarak yılın transferine imza atan Maviler, Norveçli golcünün 2 gol attığı mücadelede İspanyol temsilcisini deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Erling Haaland 20. dakikada gol perdesini açtı, 58. dakikada ise Philip Foden skoru 2-0 yaptı, 67. dakikada Norveçli golcü bir kez daha sahneye çıktı, uzatma anlarında Ruben Dias skoru belirledi: 4-0

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MARCAO YEDEK SOYUNDU

Galatasaray'dan,Sevilla'ya transfer olan Marcao, Manchester City karşısında sakatlığı nedeniyle görev yapamadı.

ERLING HAALAND DURDURULAMIYOR

Şampiyonlar Ligi tarihinde Fernando Morientes, Javier Saviola ve Zlatan Ibrahimovic'in ardından forma giydiği üç farklı takımla çıktığı ilk maçta gol atan dördüncü oyuncu Erling Haaland oldu. Norveçli oyuncu ayrıca, Manchester City tarihinde hem Premier Lig hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçlarında rakip fileleri sarsan ilk oyuncu olmayı başardı.

RONALDO VE MESSI'Yİ GEÇTİ

Devler Ligi arenasında Cristiano Ronaldo, ilk 20 maçında golle buluşamamıştı. Lionel Messi ise ilk 20 maçında sadece 8 gol atmıştı.

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19 YIL SONRA YOK

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon Cristiano Ronaldo'suz başladı. Manchester United forması giyen Portekizli yıldız tam 19 sene sonra Devler Ligi'nde boy gösteremedi.