Son dakika: Galatasaray'dan Adama Traore ve James Rodriguez atağı

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Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Mauro Icardi ve Kaan Ayhan ile transfer görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılılar, dünyaca ünlü iki yıldızı daha listesine aldı.

Galatasaray, geçen sezonu Barcelona'da kiralık olarak tamamlayan Adama Traore'yi takıma katmak istiyor.

TRAORE İÇİN RESMİ TEKLİF YAPILDI

26 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralamak isteyen sarı kırmızılı ekip, Wolverhampton'a resmi teklif yaptı.

Aynı zamanda orta sahaya yıldız bir ismi almanın planlarını yapan Galatasaray, Kolombiyalı oyuncu James Rodriguez için kulübü Al-Rayyan ile görüşüyor.

JAMES RODRİGUEZ GELMEYE SICAK BAKIYOR

Katar ekibinden yıllık 6.5 milyon Euro alan Rodriguez için G.Saray El Rayyan’a “Maaşının 3 milyon Euro’luk kısmını biz ödeyelim, bizden kiralama bedeli almayın” teklifinde bulundu.

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Hem kanat hem 10 numara oynayan yıldız futbolcunun da gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken kulübünün yanıtı bekleniyor.

Geçen sezonu Barcelona'da tamamlayan Adama Traore, 21 maçta 1 gol atıp 4 asistlik katkı yaptı.

Al-Rayyan ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan James Rodriguez ise 15 maçta 5 gol, 7 asistlik performans sergiledi.