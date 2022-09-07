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Son dakika: Fenerbahçe'de Avrupa kadrosunun dışında kalan Serdar Dursun’un tadı kaçtı! Menajerinden kulüp bulmasını istedi

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#Fenerbahçe#Serdar Dursun#Transfer
Son dakika: Fenerbahçede Avrupa kadrosunun dışında kalan Serdar Dursun’un tadı kaçtı Menajerinden kulüp bulmasını istedi
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 07:00

F.Bahçe’de geçen sezon attığı 15 golle takımın en skorer ismi olan Serdar Dursun, Jorge Jesus kararıyla Avrupa Ligi kadrosuna alınmadığı için çok mutsuz.

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King, Pedro, Batshuayi ve Valencia’nın ardından beşinci golcü durumuna düşen Serdar, üzerine bir de UEFA listesinde de adını göremeyince adeta yıkıldı.

Son iki idmanda suratından düşen adeta bin parça olan 29 yaşındaki futbolcunun sezonu, transfer dönemi Türkiye gibi 8 Eylül’de biten Belçika’da veya başka bir Süper Lig takımında geçirmek istediğini menajerine söylediği öğrenildi.

Serdar’a Westerlo ile Başakşehir kulüplerinin ilgi duyduğu gelen bilgiler arasında.

KULÜP BIRAKMAK iSTEMiYOR

Yarıştığı 3 kulvarda da zirve hesapları yapan Fenerbahçe ise her an kendisine ihtiyaç duyulabileceğinin ilettikleri Serdar Dursun’u bırakmak istemiyor.

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#Fenerbahçe#Serdar Dursun#Transfer

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