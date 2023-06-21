Son dakika: Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo için Juventus resmen masada! Bonservisi için belirlenen rakam 35 milyon Euro

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G.Saray’ın şubatta Roma’dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo için Juventus devreye girdi. Para ve takas formülü üzerinden giden Juventus Moise Kean ve Weston McKennie’yi masaya sürerken sarı kırmızılılar ise sözleşmesindeki serbest kalma bedelini talep etti. Yani tam 35 milyon Euro. Tok satıcı rolünde masaya oturan Galatasaray taviz vermeye sıcak bakmıyor. Juve’nin ise Zaniolo için 20 milyon Euro bonservis artı takas formülü ile başladığı pazarlıkta fiyat artırmasına kesin gözle bakılıyor.

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G.SARAY’DA MUTLUYUM

Transferin gözde ismi Zaniolo İtalya basının geleceği hakkında açıklamalar yaptı. Sarı kırmızılı oyuncu, “Türkiye’de mutluyum, ama bakalım transfer döneminde neler olacak, transfer dönemi için asla bir şey söylemezsiniz, neler olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı. Zaniolo devre arasında geldiği Galatasaray’da 11 maçta 5 gol, 1 asistle oynadı.

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