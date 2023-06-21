×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo için Juventus resmen masada! Bonservisi için belirlenen rakam 35 milyon Euro

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Nicolo Zaniolo#Galatasaray
Son dakika: Galatasarayın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo için Juventus resmen masada Bonservisi için belirlenen rakam 35 milyon Euro
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 07:00

İtalyan devi, genç futbolcu için sarı kırmızılıların kapısını çaldı. Para ve takas formülü üzerinden giden Juventus, Moise Kean ve Weston McKennie’nin isimlerini masaya sürerken sarı kırmızılılar 35 milyon Euro bonservis bedelinde ısrarcı.

Haberin Devamı

G.Saray’ın şubatta Roma’dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo için Juventus devreye girdi. Para ve takas formülü üzerinden giden Juventus Moise Kean ve Weston McKennie’yi masaya sürerken sarı kırmızılılar ise sözleşmesindeki serbest kalma bedelini talep etti. Yani tam 35 milyon Euro. Tok satıcı rolünde masaya oturan Galatasaray taviz vermeye sıcak bakmıyor. Juve’nin ise Zaniolo için 20 milyon Euro bonservis artı takas formülü ile başladığı pazarlıkta fiyat artırmasına kesin gözle bakılıyor.

Gözden KaçmasınVictor Nelsson’dan Galatasaray’a ‘Bırakın gideyim’ restiVictor Nelsson’dan Galatasaray’a ‘Bırakın gideyim’ restiHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınGalatasarayın Leandro Paredes transferinde devredeki isim Mauro IcardiGalatasaray'ın Leandro Paredes transferinde devredeki isim Mauro IcardiHaberi görüntüle

G.SARAY’DA MUTLUYUM

Transferin gözde ismi Zaniolo İtalya basının geleceği hakkında açıklamalar yaptı. Sarı kırmızılı oyuncu, “Türkiye’de mutluyum, ama bakalım transfer döneminde neler olacak, transfer dönemi için asla bir şey söylemezsiniz, neler olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı. Zaniolo devre arasında geldiği Galatasaray’da 11 maçta 5 gol, 1 asistle oynadı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Nicolo Zaniolo#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

20 yılın sonunda ömrü uzatan beslenme şeklini buldu: MediterAsian ‘Dünyanın en büyük iki yemek kültürünün eşsiz bir karışımından ilham alıyor’

20 yılın sonunda ömrü uzatan beslenme şeklini buldu: MediterAsian! ‘Dünyanın en büyük iki yemek kültürünün eşsiz bir karışımından ilham alıyor’

#Akdeniz Diyeti
TAURİN DOSYASI | Farelerin ömrünü yüzde 10-12 arasında uzattığı ortaya çıktı, insanların ömrünü de uzatır mı | 9 SORU 9 CEVAP

TAURİN DOSYASI | Farelerin ömrünü yüzde 10-12 arasında uzattığı ortaya çıktı, insanların ömrünü de uzatır mı? | 9 SORU 9 CEVAP

#Sağlık
Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı! Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

#Katatonik