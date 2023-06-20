Son dakika transfer haberi: Victor Nelsson’dan Galatasaray’a ‘Bırakın gideyim’ resti

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Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray’da transfer için çalışmalar sürerken kadrodaki oyuncular için de kulübün kapısı çalınmaya başlandı.

Önceki gün Sacha Boey, Arsenal’in ilgisini doğrularken geçen sezonun ardından bu yıl da Avrupa devlerinin radarında olan Victor Nelsson da başka bir İngiliz devi Tottenham’ın gündeminde.

GEÇEN SEZON iKNA EDiLMiŞTi

Geçen sezon Sevilla’nın ciddi teklifine karşın Danimarkalı stoperi kalmaya ikna eden Aslan’ın bu sezon aynı şeyi yapması zor görünüyor. Nedeni ise Nelsson’un ayrılıp Tottenham’a gitmek istemesi.

Nenlsson’un yönetimle yaptığı görüşmede “Ben üzerime düşeni yaptım ve sezon başında ayrılmadım. O dönem bana söz verdiniz. Ben şimdi İngiltere ya da İspanya’ya gitmek istiyorum. Lütfen Galatasaray’ı kâra geçirecek teklifi kabul edin” dediği öğrenildi.

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Tottenham Hotspur, Nelsson için 22 milyon Euro önerirken 25 milyon Euro’luk serbest kalma bedelinde ısrar eden Galatasaray’ın oyuncunun çıkışı sonrası nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Ayrılma ihtimaline karşılık De Vrij ve Merih başta olmak üzere birçok isimle temas da sürürüyor.