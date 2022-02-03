Son Dakika: Galatasaray'dan sürpriz Robson Reis hamlesi! Transferde tanıdık engel, Mbaye Diagne ile görüşme...

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Gomis, Pulgar ve Inaki Pena'yı kadrosuna katan Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken, gündeme sürpriz bir stoper adayı geldi.

Başkan Burak Elmas, dün kulüp televizyonunda yaptığı açıklamada transferde kaleci, orta saha ve forvet bölgelerine öncelik verdiklerini ve Gomis, Pena ve Pulgar transferlerini bu doğrultuda tamamladıklarını belirtmiş ve transfer çalışmalarının devam ettiğimi kaydetmişti.

Luyindama'yı Suudi Arabistan'a kiralayan ve Alpaslan Öztürk'ün sezona sakat sakat devam edecek olması nedeniyle savunma bölgesinde sorun yaşayan sarı-kırmızılılarda ilk hedef Brezilya'da ortaya çıktı.

BONSERVİSİ 1.5 MİLYON EURO

Brezilya basınına yansıyan haberlere göre Galatasaray, Santos'un 21 yaşındaki savunmacısı Robson Reis'in transferi için Brezilya ekibi ile anlaşmaya vardı. Galatasaray'ın Reis için yaptığı 1.5 milyon dolar bonservis teklifini kabul eden Santos, oyuncunun transferi için onay verdi.

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Santos'la anlaşmaya varan Galatasaray, yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle transferi resmileştiremezken Robson Reis'i UEFA'ya verilecek listeye yetiştirmeye çalıştığı kaydedildi.

Brezilya'nın köklü kulübü Santos'un altyapısında yetişen 1.96 boyundaki 21'lik savunmacı, kariyerinde şu ana kadar 12 maça çıktı.

2 ADAY VAR: BABEL VE DIAGNE

Yeni transferleriyle birlikte kadrosunda 15 yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray'da kontenjandan yer açmak için takımdan gönderilmesi ya da sözleşmesi dondurulması en güçlü adaylar Ryan Babel ve Mbaye Diagne olarak ortaya çıkıyor.

GÖNDERİLECEK İLK ADAY DIAGNE

Sarı-kırmızılılar, sakatlığı bir süre daha devam edecek olan Diagne'yi UEFA kadrosundan çıkararak yerine Bafetimbi Gomis'i dahil etmişti. Diagne'nin sözleşmesini öncelikli olarak dondurmak isteyen Galatasaray, fesih ihtimalini de gündemde tutuyor.

Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; Galatasaray yönetimi, Senegalli forvetin sözleşmesini dondurmak için görüşmeler yapıyor.

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BABEL'DE SOMUT SEÇENEK YOK

Takımda düşünülmeyen bir başka isim olan Ryan Babel ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ilgilenmişti.

İngiltere'de transfer dönemi sona ererken, transferin gerçekleşmeme sebebinin Galatasaray'ın Ryan Babel'i ikna edememesi olduğu ve tecrübeli yıldızın 2 milyon Euro'luk alacağını da bırakmaması nedeniyle takımda kaldığı öne sürülmüştü.

BURAK ELMAS: TRANSFERDE GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, transferde gece gündüz çalıştıklarını ve eksiklerin giderilmesi için uğraştıklarını söyledi.

Elmas yaptığı açıklamada, "Omar'la birlikte yabancı sayımız 15'ti. Antrenmanlarda çok iyi. Hocamız ondan faydalanmayı düşünüyor ancak kısa sürede bazı oyuncularla yollarımızı ayırmamız gerekiyordu. Yedlin ayrıldı, Luyindama ayrıldı. Transfer sürecinde hakikaten verilmesi gereken kararlar oluyor. Mevcut bir yabancı hakkı var. Seneye 14 oyuncudan 12'ye düşecek. Sakatlarımız var. Bunların hepsinin aynı anda düşünüp ekisklerin giderilmesi gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.