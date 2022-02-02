Son Dakika: Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'tan transfer ve Gedson Fernandes açıklaması

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, GS TV ekranlarında Sarı-kırmızılı kulübün gündemine ilişkin açıklamalar yaptı.

İşte Burak Elmas'ın açıklamaları:

Transfer sürecinde hakikaten verilmesi gereken kararlar oluyor. Mevcut bir yabancı hakkı var. Seneye 14 oyuncudan 12'ye düşecek. Sakatlarımız var. Bunların hepsinin aynı anda düşünüp ekisklerin giderilmesi gerekiyor. Torrent ve Luis Campos'la geceli gündüzlü çalışmalar yaptık. Son dönemde hiç alışkın olmadığımız ve kabul edemeyeceğimiz bir lig sıralamasındayız. Çok önemli eksiğimiz olan noktaları belirledik.

"OKAN KOCUK İÇİN GÖRÜŞTÜK AMA OLMADI, PENA'YI ALDIK"

Önceliğimiz kaleciydi. Muslera'nın sakaltığı vardı. Şubat sonu, mart başı dönmesini bekliyoruz. 3-4 tane kaleciyle görüştük. Türk kalecilerle de görüştük. Okan için Giresunspor'la görüştük. Sezon başında kiralamıştık. Ligde çok önemli hedefleri olduğu için vermek istemediler. Başka yerli kalecilerle de görüştük ancak sonuç alamadık. Sonra yabancı kalecilerle görüştük ve Pena'da karar kıldık. Bedava kiraladık. Ücret ödemedik.

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"PULGAR TRANSFERİNİ TAMAMLADIK"

Defansif orta sahada da eksiğimiz vardı. Bu eksiğimizi Pulgar'la kapattık. Uzun görüşmeler sonrasında sezon sonuna kadar ücretsiz olarak kiraladık. Buraya gelip resmi imzaları atmasını bekliyoruz. Şu an Bolivya'da milli maç için. O da hemen hazır, takıma katkı verecek oyuncu.

"GOMIS ÇOK İSTEKLİYDİ, GALATASARAY'I ÇOK SEVİYOR"

Mustafa Muhammed, Afrika Uluslar Kupası'nda, Mbaye Diagne'nin sakatlığı var. Ligi ve Galatasaray'ı bilen bir forvet arıyorduk. Gomis'in yeri gitiğinden beri doldurulamadı. 5-6 tane forvet alternatifiyle görüştük. Bu alternatifler arasında en hızlı katkı verecek ve gelecek seneki yabancı futbolcu kararlarımızı etkilemeyecek bir isim almak istedik. Gomis çok istekliydi. Kulübü de sahiplenen bir isim. Burada işinin bitmediğini söyledi. Galatasaray'ı çok seviyor. Takıma pozitif anlamda katkı yapacak bir futbolcu ve böylece 3 transfer gerçekleştirdik.

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GEDSON FERNANDES GERÇEKLERİ

Omar'la birlikte yabancı sayımız 15'ti. Antrenmanlarda çok iyi. Hocamız ondan faydalanmayı düşünüyor ancak kısa sürede bazı oyuncularla yollarımızı ayırmamız gerekiyordu. Yedlin ayrıldı, Luyindama ayrıldı. Son dönemde görüştüğümüz ve çok konuşulan isimlerden biri de Gedson Fernandes'ti. Biz istediğimiz menajere ulaşırız. Oyuncuyu istiyorsak, istediğimiz zaman bulur görüşürüz. Gedson taraftarın çok sevdiği ve daha önce takımda forma giymiş genç bir oyuncumuz. Sınırsız bir yabancı bir hakkımız yok. Benfica Gedson için 2 sezonluk 1 milyon euro kira ücreti ve 7.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu istedi. 10 milyonluk teklif gelirse oyuncunun ayrılacağı şekilde teklif verdi. Gedson'u isteseydik alırdık ancak önceliğimiz olmadığı için almama kararı aldık.

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"REYTİNG İÇİN GALATASARAY'IN ADINI AĞIZLARINA ALAMAYACAKLAR"

Galatasaray'ı ufak bütçelerle, 10-15 sosyal medya hesabıyla, Galatasaray'ın geleceğini belirlemeye çalışanların ellerine bırakmayacağız. Bununla ilgili de hukuksal girişimlere hazırız. Sosyal medyada taraftarın duygularıyla oynayan bir takım odaklar var. Bunların birçoğunu mahkemeye verdik. Televizyonlarda da hadsiz yorumlar var, bugün itibariyle onlara da savaş açıyoruz. Reyting için Galatasaray'ın adını ağızlarına alamayacaklar. Galatasaray bugün normal bir zamandan geçmiyor. Geleceğini kurma ve maddi tehlikeden kurtarma çabası içindeyiz. Nezaketimiz yanlış anlaşılıyor. Kimseyi ötekileştirmemeye, geçmişte yapılan hataları dahi dile getirmemeye çalışıyoruz. Geçmişte Galatasaray'ı bu hale getiren ve Galatasaray'ın bu kötü durumunda hiç payları yokmuş gibi hareket ediyorlar. Bugün yapılan yalan-yanlış her algıyla ilgili elimizde yeterli açıklamamız var. Yalanı söylemenin maliyeti yok. Bundan sonra en sert şekilde bu algıları yapanlara ve bu terbiyesiz yorumları yapanlara karşı en sert şekilde tepki vererek, kamuoyuna açıklayarak Galatasaray'dan temizlenmesini sağlayacağız.

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BARTUĞ ELMAZ'IN KADRO DIŞI BIRAKILMASI HAKKINDA

Bartuğ, Galatasaray'ın ciddi anlamda yatırım yaptığı bir oyuncu. Galatasaray'ın bu kadar yatırım yaptığı bir oyuncunun sözleşmesini son güne bırakmaması lazım. Bizim genç oyunculara dadanmış menajerlerimz var. Yetenekli altyapı oyuncularına musallat olmuş, komisyon için birtakım planlarla gençlerimize dadanmış menajerler var. Bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Kendisi ve babasıyla görüştüm. Kalmak istemedi. Menajerleri zaten önceden kafasını karıştırmış. Yolu açık olsun. Galatasaray'da kalmak, olmak istemeyeni biz de Galatasaray'da istemeyiz. Bartuğ bugün Galatasaray tesislerinde kalıyor, Florya'da yemek yiyor. Bu çocukların ve ailelerin aklını çelen menajerler hakkında bir liste hazırlıyoruz. Bu listedeki menajerlere Galatasaray'ın futbolcularını emanet etmeyeceğiz.

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"TÜM MENAJERLİK SÖZLEŞMELERİNİ AÇIKLAYACAĞIZ"

Menajerlik konusunda çok fazla dedikodu var. İşini doğru yapanlar da var. Eğer ıspatları varsa, kendi yönetim kurulum dahil, hepsi hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Ancak Galatasaray'a bu yalanlarla algı yapmasınlar. Bundan sonra geçmişte ve şimdi yapılan tüm menajerlik sözleşmelerini açıklayacağım. Üyelerimize söz vermiştim. Madem menajerler arası dedikodular var, açıklayacağım. Galatasaray'ın hesapları bellidir. Bunları açıkladıktan sonra bakalım nasıl dedikodu ve yalan üretecekler.