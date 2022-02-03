Son Dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar İstanbul'da!

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Galatasaray'ın Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Erick Pulgar, İstanbul'a geldi.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

Erick Pulgar'ın imzalaması beklenen mukavelede satın alma opsiyonu olmadığı belirtildi.

UEFA LİSTESİNE EKLENEBİLECEK

FIFA'dan alınan özel izinle evrakları TFF'ye teslim edilen Erick Pulgar, sarı kırmızılı ekibin UEFA listesinde yer alabilecek.

BOLİVYA HÜKÜMETİ ÖZEL UÇAĞA İZİN VERMEDİ

Galatasaray, Bolivya-Şili arasında oynanan karşılaşma sonrası Erick Pulgar'ı özel uçakla İstanbul'a gelitirmek istiyordu ancak Bolivya hükümeti, özel uçağın ülkeye girişine izin vermedi.

28 yaşındaki ön liberonun sözleşmesinde satın alma opsiyonu olmadığı öğrenildi.

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