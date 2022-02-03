Son Dakika: Semih Kaya geri dönüyor! Galatasaray prensip anlaşmasına vardı...

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'dan ayrılan eski oyuncusu Semih Kaya'yı kadrosuna kattı.

30 yaşındaki deneyimli isimle prensip anlaşmasına varan sarı kırmızılı kulüp, eski futbolcusuyla sezonun geri kalanı için resmi sözleşme imzalayacak.

YENİ MALATYASPOR MACERASI 1.5 YIL SÜRDÜ

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Semih Kaya ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "1.5 yıldır formamızı terleten Profesyonel Futbolcumuz Semih Kaya ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." denilmişti.