Son Dakika: Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın transfer çalımı! Ghezzal bu teklife hayır diyemedi...

Uzun süre ilgilendiği Salih Uçan'ı Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, rövanşı öyle bir isimle almak üzere ki Türkiye'de yer yerinden oynayacak.

Sabah'ın haberine göre; geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ve siyahbeyazlıların bu yıl da kadrosunda görmek istediği Rachid Ghezzal'a kanca atan Aslan, transferde mutlu sona ulaştı.

İMZA AN MESELESİ

Sarı kırmızılı kulüp, Cezayirli oyuncu ve bonservisine sahip Leicester City ile el sıkıştı. Yılın transferinin resmiyet kazanması an meselesi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetici Işıtan Gün geçen hafta telefonda konuştukları yıldız futbolcunun menajeri Anouir Fazuli ile İstanbul'da önceki akşam yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.

2.5 MİLYON EURO GARANTİ PARA

Başarılı sağ kanat, 2.5 milyon Euro garanti para ve artı performans bonusları içeren teklife sonunda 'Evet' dedi. Galatasaray'la Beşiktaş'ın Ghezzal'a teklifleri arasında 1 milyon Euro'ya yakın fark olduğu öğrenildi.

LEICESTER CITY'YE 2 MİLYON EURO PEŞİN!

29 yaşındaki oyuncuyla anlaşan Aslan, İngiliz futbol piyasasına hakim Işıtan Gün'ün çabalarıyla Leicester City'yi de 2 milyon Euro peşin ve bir sonraki yıl 1 milyon Euro taksit bonservis bedeline ikna etmeyi başardı.

Ghezzal geçen sezon siyah-beyazlı takımda 35 karşılaşmada forma giydi. 8 gol atan yıldız futbolcu, 18 de gol pası verdi. Bu asistlerin 17'sini ligde yaptı ve Süper Lig'de asist kralı olmayı başardı.