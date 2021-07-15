Son Dakika: Arsenal'da Willian'ın fazla kiloları görenleri hayrete düşürdü! Restoran işine girmişti...

Spor Arena Detay - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, yeni sezon öncesinde İskoç ekibi Hibernian ile oynadığı hazırlık maçında rakibine 2-1 mağlup oldu. Easter Road'da oynanan maçta Willian'ın görüntüsü taraftarın tepkisini çekti.

Chelsea'den transfer edildiği 2020'den bu yana Arsenal'da forma şansı bulduğu 37 resmi maça yalnızca 1 gol ve 7 asist sığdıran Brezilyalı orta saha oyuncusu, bir türlü kendini ispatlayamadığı bu çalkantılı süreçte yeni bir krizle karşı karşıya.

Arsenal'a transfer olduğu günden bu yana oynadığı futbolla taraftarın beğenisini kazanamayan Willian, bu kez sezon öncesinde aldığı kilolarla dikkat çekti. 32 yaşındaki deneyimli golcünün fazla kiloları, Hibernian ile oynanan hazırlık maçında ortaya çıktı.





LONDRA'DA RESTORAN İŞLETİYOR

Hibernian mücadelesinde fazla kiloları eleştiri konusu olan Willian, eski takım arkadaşı David Luiz ile birlikte Londra'da Babbo isminde bir İtalyan restoranı işletiyor. Başkentte özellikle futbolcuların uğrak noktası olan Babbo, aynı zamanda futbolseverlerin de tercih ettiği mekanların başında geliyor.

Sosyal medyada birçok Arsenal taraftarı, Willian'ın restoran yatırımcısı olmasına göndermede bulunarak futboldan çok yemek sektörüyle ilgilendiği yönündeki renkli paylaşımlarda bulundu.

HAFTALIK 220 BİN POUND KAZANIYOR

Fazla kiloları sebebiyle Arsenal cephesinde şimşekleri üzerine çeken Willian, takımın en fazla kazanan oyuncuları arasında yer alıyor. Brezilyalı futbolcu, Arsenal'dan haftalık 220 bin pound maaş alıyor.

Willian'dan sonra Thomas Partey 250 bin pound, Pierre-Emerick Aubameyang ise haftalık 350 bin pound ile listenin ilk iki sırasında yer alıyor. Fenerbahçe öncesi maaşı aylarca konuşulan Mesut Özil ise Arsenal'da oynadığı dönemde haftalık 315 bin pound kazanıyordu.

MIKEL ARTETA ARKASINDA DURMUŞTU

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, transferinden beklenen verim alınmayan Willian hakkında Mayıs ayında verdiği bir röportajda ortaya çıkan olumsuz tabloyu üstlenmiş ve oyuncusunun arkasında olduğunu göstermişti

Mikel Arteta, "Zorlu bir sezon geçirdik ve yaşananların tüm sorumluluğunu ben alıyorum. Ondan en iyi verimi almanın yolunu ben bulmalıydım. İyi oynadığı maçlar oldu ancak eski performanslarıyla aynı seviyede değildi. Kişisel olarak onun hakkında yapacağım yorum bu." ifadelerini kullanmıştı.