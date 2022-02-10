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Son dakika: Galatasaray'da Torrent'ten ilk 11 operasyonu! Transferler sonrası...

#Galatasaray#Torrent#Emre Kılınç
Son dakika: Galatasarayda Torrentten ilk 11 operasyonu Transferler sonrası...
Ali Naci Küçük

Yeni transfer Pulgar’ı ön liberoda görevlendirecek olan Torrent’in Berkan’ın yerine de Cicaldau’yu 8 numarada sahaya sürmesi bekleniyor. Rumen oyuncudan boşalan forvet arkasında ise Halil olacak. Santrfor tercihine Gomis ile Muhammed arasında son gün karar verecek olan İspanyol teknik adam, sağ bekte de yine Boey’i tercih edecek.

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G.Saray'ın başında çıktığı 4 maçta galibiyet alamayan Domenec Torrent, ligde cumartesi günü oynanacak Kayseri karşılaşması ile hem galibiyet siftahı yapmak hem de sıkıntılı günlere son vererek ‘Oh’ demek istiyor. 28 puanla ligde 13. sırada bulunan düşme hattı ile arasında üç puan fark olan ve tek hedefi Kayserispor’u mağlup etmek olan sarı kırmızılılarda teknik direktör Torrent, Alanya’da şans tanıdığı 4 futbolcusuna da kesik atıp ilk 11’de yer vermeyecek.

Yeni transferlerle eli güçlendi

Yardımcılar Jordi Gris Vila ve Jordi Guerrero Costa, Fenerbahçe karşısında izlediği Kayserispor’un ciddi, özellikle iyi kapanan bir takım olduğunu rapor ederken, Domenec Torrent takım savunmasında başarılı görülen Kayserispor karşısında kilidi açmak adına ofansif bir kadro sahaya sürecek. Sarı kırmızılı takım hafta sonundaki karşılaşmada sahaya 4-2-3-1 dizilişi ile çıkacak. Ara transferde Gomis, Pulgar, Pena, Semih hamleleri ve Muhammed’in de takıma katılması ile opsiyonları artan Torrent en önemli değişime orta saha bölgesinde imza atacak.

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Kanatlarda Kerem ve Emre olacak

Bu sezon orta sahadaki futbolu ile tepki çeken ve hayal kırıklığı yaratan Taylan Antalyalı, Aslan’da artık ilk 11 oyuncusu değil! İspanyol teknik adam Pulgar hamlesi ile ilk makası Taylan’a vuracak. Şilili futbolcu ön liberoda görevlendirirken orta sahada Berkan’ın yerine de Cicaldau’nun 8 numara pozisyonunda sahaya sürülmesi bekleniyor. Domenec Torrent’in hücum hattında ise Alanya deplasmanında olduğu gibi kanatlarda Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu ile maça başlamayı planladığı öğrenildi.

Babel ve Ömer kulübeye dönüyor

İspanyol teknik adamın, Kayserispor maçı için bir sürprize hazırlandığı ve forvet arkasında bu kez Halil Dervişoğlu’nu görevlendireceği ifade edildi. Son maçta Babel ile gol arayan Cimbom’da hem Gomis hem de Muhammed’e kavuşan Torrent tercih hakkını ise antrenman performansına göre maç günü kullanacak ve bu ikiliden biri santrfor olarak forma giyecek. Son maçta sağ bekte karşılaşmaya başlayan Ömer Bayram da kulübeye geri dönecek ve bu bölgede cumartesi günü Sacha Boey sahada olacak.

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