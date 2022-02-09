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Okan Buruk aylar sonra görüntü verdi! Beşiktaş, Fenerbahçe derken Galatasaray iddiası...

#Okan Buruk#Acun Ilıcalı#Hull City
Okan Buruk aylar sonra görüntü verdi Beşiktaş, Fenerbahçe derken Galatasaray iddiası...

Medipol Başakşehir'i şampiyonluğa taşıdıktan sonra geçtiğimiz yıl ocak ayında kulüpten ayrılan ve çok uzun zamandır ne röportaj ne de görüntü veren Okan Buruk aylar sonra ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'yla birlikte İngiltere'de görülen ve adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan Buruk için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i 2019/20 sezonunda şampiyonluğa taşıyarak tarihi bir başarı elde eden ancak geçtiğimiz yıl ocak ayında kulüpten ayrılan Okan Buruk, o tarihten bu yana sadece bir kez röportaj vermiş ve hiç ortaya çıkmamıştı. Başarılı çalıştırıcı aylar sonra ilk kez ortaya çıkarken, sosyal medyada dikkat çeken bir iddia ortaya çıktı.

Okan Buruk, Mart ayında Tivibu Spor'a verdiği röportajda yaz aylarına kadar dinleneceğini söylemiş ve "Bundan önce hep çalıştım. Ara vermeden çalıştım. Bu süreç bana iyi geldi diyebilirim. Yaz ayına kadar kendimi yenilemiş şekilde ve istediğim tarzda bir proje olursa tekrardan işin içine girmeyi istiyorum" diye konuşmuştu.

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AYLAR SONRA İNGİLTERE'DE GÖRÜLDÜ

Başarılı teknik adam verdiği röportajdan kısa bir süre sonra ailesinde yaşanan sağlık sorunları nedeniyle hiç konuşmamış ve kendisine gelen tüm teklifleri reddetmişti. Okan Buruk, bu sürecin ardından ilk kez İngiltere'de görüldü.

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın davetiyle Hull City'nin maçını izlemek için İngiltere'ye giden Buruk, yayıncı kuruluş kameralarına yansıdı ve aylar sonra ilk kez görülmüş oldu.

Okan Buruk aylar sonra görüntü verdi Beşiktaş, Fenerbahçe derken Galatasaray iddiası...

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'A YAZILMIŞTI

Başarılı çalıştırıcının adı, Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Beşiktaş, sezon başında ve Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası Fenerbahçe ile anılmış ancak resmi bir gelişme yaşanmamıştı.

Okan Buruk'un yeni sezon için de Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer aldığı da iddia edilmişti.

'GALATASARAY'A DÖNECEK' İDDİASI

Fatih Terim'in ayrılığı sonrası sürpriz bir şekilde Domenec Torrent'i göreve getiren Galatasaray'da, İspanyol hocanın kötü performans göstermesinin ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-kırmızılıların sezonu Domenec Torrent ile tamamlayacağı ve yeni sezonda Okan Buruk'u takımın başına getireceği öne sürüldü. Sosyal medyada ortaya atılan iddialar kısa sürede gündem olurken, bazı sarı-kırmızılı taraftarlar Okan Buruk'un geri dönüşüne sıcak baktığını belirtti.

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"İLERİDE UMARIM GALATASARAY OLUR" DEMİŞTİ

Okan Buruk Tivibu Spor'a verdiği röportajda Galatasaray'a dönmek istediğini belirtmiş ve "İyi hoca, iyi karakter gibi örneklerin ülkemizde çoğalmasını isteyen birisiyim. Ben Galatasaray altyapısında yetiştim. Üzerimde Galatasaray apoletinin olması çok normal. Beşiktaş'ta da 2 sene oynadım. Orada da çok güzel günler geçirdim. İtalya'da harika günlerim oldu. Ama tabii ki Galatasaray'ın yeri ben de çok ayrı. Uzun yıllar Galatasaray'da emek sarf ettim. Çok fazla kupa kazandım. Büyük başarılar yaşadım. Başakşehir ile yakaladığım başarının ardından Galatasaray ile adımın anılması gayet normal. Ama ülkemizin en başarılı teknik adamı diyebileceğimiz insan şu an Galatasaray'ın başında. Fatih Hocanın kazandığı şampiyonluklar ve İtalya'ya gidip hem Milan hem Fiorentina'yı çalıştırması büyük başarı. Bizlere örnek oluşturabilecek bir insan. Fatih Hoca Galatasaray için çok değerli bir isim. O orada olmak istediği sürece olmalı. Galatasaray hocalığına aday gösterilmek benim için mutluluk verici. İleri de umarım böyle bir şey olur. Önemli olan doğru zamanda doğru yerde buluşmak" ifadelerini kullanmıştı.

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TORRENT'İN TAZMİNATI ŞOKE ETTİ

Önümüzdeki cumartesi günü kendi sahasında Yukatel Kayserispor’la karşılaşacak sarı kırmızılıların bu maçta da galip gelememesi halinde Domenec Torrent ile yolların ayrılabileceği camiada yüksek sesle konuşulmaya başlarken, İspanyol çalıştırıcının tazminatı dudak uçuklattı.

Muhabirimiz Ali Naci Küçük'ün aktardığı bilgiye göre; 15 Ocak 2022’de, yani 25 gün önce 1.5 yıllık sözleşme imzalayan İspanyol çalıştırıcının mukavelesinde hiçbir opsiyon ya da tazminat maddesi bulunmuyor. Bu da şu anlama geliyor; Galatasaray eğer sözleşmeyi tek taraflı feshederse, Torrent’in 1.5 yıllık tüm alacaklarını ödemek zorunda.

Yapılan anlaşmaya göre Domenec Torrent’e, bu sezonun son 5 ayı için 1 milyon 225 bin, gelecek sezonun tamamı için de 1.5 milyon Euro olmak üzere toplam 2 milyon 775 bin Euro verilecek.

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#Okan Buruk#Acun Ilıcalı#Hull City

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