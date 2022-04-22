Son Dakika: Galatasaray'da sıcak gelişmeler! Burak Elmas istifa etsin mi, etmesin mi? Yeniden aday olacak mı? Seçim krizinde son durum...

Haberin Devamı

Galatasaray'da 26 Mart’taki olağan mali genel kurulun ardından sular durulmuyor.

İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi 30 Nisan’daki seçimle ilgili ihtiyati tedbir kararı verirken. kulübün itirazı da bugün görüşülecek.

Camianın önde gelenleri son mahkeme kararı ışığında Burak Elmas’ın kalıp kalmamasıyla ilgili görüşlerini açıkladı.

ÜNAL AYSAL: TÜZÜĞÜN DERHAL DEĞİŞMESİ GEREKLİ

Ne yazık ki Galatasaray’da bu işin olacağı belliydi! Her şey karmakarışık oldu. Bakın, Galatasaray 117 yaşında! Artık komple elden geçirilmesi gereken yapısı var. Galatasaray’da bu karışıklığın arkası aydınlık. Yapıcı gözle bakılıp re-organizasyona gidilmesi lazım. Birkaç dönemdir yaşanan hareketler, Galatasaray’ın yaşlanmış yapısının yeniden re-organizasyona ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Galatasaray’a reform lazım. Bu bir reform göstergesi ve hareketidir. Ders alıp Galatasaray’da reform yapılması gerekir. Öncelikle, derhal Galatasaray’ın tüzüğünün değiştirilmesi gerekli. Galatasaray’da ilk iş Tüzük Genel Kurulu yapılıp günümüz şartlarına göre düzenlenmesi gerekli. Ünal Aysal

ERGUN GÜRSOY: İNANIYORSA DEVAM ETSİN

Burak Elmas, önünü görebiliyor ve başarılı olacağına inanıyorsa devam etsin! Mühim olan kendi kararı! Eğer başaracağına inanmıyor ise o zaman bıraksın. Ama artık 7-8 aylık süreçlerde, 1 yıllık dönemlerde Galatasaray başkanını, yönetimini ibra etmemek hoş değil! Galatasaray’da her sene seçim mi olacak! Bu hiç hoş değil. Her gelen yönetime 9 aylık performansı ile gönderip 1 yıl dolmadan ‘seçim de seçim’ denmesini doğru bulmuyorum. Ya daha 10 ay önce seçim yaptık bu kulüpte. Böyle bir şeyin Galatasaray’da olmasını kabul etmiyorum. Ben Galatasaray’da bu ibrasızlığı kabul etmiyorum. Herkes görevini bilsin! Seyircisi, genel kurul üyesi hepsi görevini bilecek. Onun dışına çıkmayacak. Ergun Gürsoy

SEMİH HAZNEDAROĞLU: 'İSTEMEZÜK' DİYENLER YA 5-6 AY SONRA AYAĞA KALKARSA

8-9 ayda bir yönetim değiştirme alışkanlığına girersek bu işin sonunu getiremeyiz. Her geleni 6 ayda 1 yılda bu ibrasızlıkla hep gönderirsen işte o zaman G.Saray’a zarar verirsiniz! Mali genel kurula 2 bin 500’ün üzerinde katılım oldu. Ancak ibra oylamasına gece yarısı kaç kişi katıldı? Ayrıca mahkemede bir karar aldı. ‘Bu genel kurul iptal edilmeli’ dedi. Neticelerini tanımadı. İdari ibrasızlığı mahkemeler geçmiş dönemlerde de tanımadı! Ortada idari ibrasızlık neticesi ile alınan seçim kararı var. Bu karar tanınmadığı, hukuki olarak geçerliliği olmadığına göre bu seçim kararı da bana göre atıldır. Olmaması gerekir!- Bekleyin, yahu! Adam 1-2 sene çalışsın! Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu’nu tanır, gençliklerini bilirim! Kıymetli insanlar. İkisi de saygılıdır. Peki iki isimden biri gelince her şey düzelecek mi? Bunun garantisi var mı? Peki 8-9 ay onlara da aynı muamele yapılmayacağının garantisi var mı? 5-6 ay sonra ‘İSTEMEZÜK’ diyenler ayağa kalkarsa ne olacak! Çünkü ciddi problemler var. Bu durum camia içi zıtlığı, sevgisizliği körüklüyor. Ancak... Geçmişte sorunları fırsat bilip kaçan başkanlar oldu! Burak Elmas kaçıp gitmemeli! Burak Elmas teslim olmamalı! Mücadele etmeli. Semih Haznedaroğlu

İRFAN AKTAR: BURAK ELMAS SEÇİM KARARI ALDI, BUNDA DEVAM ETMELİ

Burak Elmas, genel kuruldan çıkan sonuç neticesinde seçime karar verdi. Bunda devam etmesinde yarar var. Çünkü çıkan sonuç sonrasında söylem ve eylemler bir olguya dayanıyordu. Ortada bir güvensizlik var ve devam etmemiz sağlıklı olmaz diye düşünmüştü. Aynı kararda devam etmesi daha sağlıklı olur İrfan Aktar

BURAK ELMAS SEÇİM KARARI ALIP ADAY MI OLACAK?

Galatasaray'da gözler yarına çevrildi. Kulüp üyesi Fırat Develioğlu'nun açtığı Genel Kurul'un iptali dava dilekçesini inceleyen 10. Asliye Hukuk Mahkemesi tedbir kararı koymuş, G.Saray Kulübü de buna itiraz etmişti.

Haberin Devamı

Başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu da davaya fer'i müdahil (davada taraf değil, taraf yardımcısı) olurken yarın saat 11.00'de itiraz Çağlayan'da görüşülecek. Yürütmeyi durdurma kararı çıkmazsa, 30 Nisan'da seçim olmayacak.

ÖNÜNDE HİÇBİR ENGEL KALMAYACAK

Sabah'ın haberine göre; bu durumda mahkeme süreci devam edecek. Mali Genel Kongre iptal edilirse, Burak Elmas'ın ibra edilmemesi ortadan kalkacak. Elmas'ın istifa ederek yeni bir seçim tarihi açıklayacağı ve tarihin de mayıs ya da haziran ayı olacağı öğrenildi.

Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu dışında yeni adaylar sürece dahil olabilecek. Önünde engel kalmayan başkan Elmas'ın da daha güçlü bir yönetimle aday olacağı ileri sürülüyor.

ANAYASAL HAKKIMI KULLANDIM

Galatasaray'ın olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının tedbiren durdurulması için dava açan Fırat Develioğlu, kararla ilgili şunları söyledi.

Galatasaray Lisesi mezunuyum. Galatasaray bu şekilde yönetildiği sürece kaçınılmaz bir şekilde kaosların içine çekilecektir. Buna 'dur' demek için bir taraftar olarak, birey olarak anayasal hakkımı kullandım. Tepkiler elbet olacaktır ama taraftarımız beni anlayacaktır. İnşallah kulübümüz hakkında hayırlı olur. Fırat Develioğlu

BAŞKAN ADAYLARI NELER DEMİŞTİ?

EŞREF HAMAMCIOĞLU: ÖMRÜM YETTİĞİNDE MÜCADELE EDECEĞİM

Galatasaray'ın, Genel Kurul iradesine ve alınan kararlara hukuk yoluyla müdahale edilmesini kabul edemeyiz. Ben ömrüm yettiğince Galatasaray'da demokratik kuralların çalışması için mücadele etmeye devam edeceğim. Eşref Hamamcıoğlu

METİN ÖZTÜRK: BURAK ELMAS'A TEŞEKKÜR EDİYORUM