Okan Buruk'tan son dakika Galatasaray açıklaması! 'Bu saatten sonra...'

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Galatasaray, İnter, Beşiktaş gibi üst düzey takımlarda forma giyen Okan Buruk, Akhisarspor ile kazandığı Türkiye Kupası'nın ardından teknik direktörlük kariyerinin en büyük başarısını 2019-20 sezonunda Başakşehir'i şampiyon yaparak yaşamıştı. 48 yaşındaki hoca, 29 Ocak 2021'de turuncu-lacivertlilerle yollarını ayırdıktan sonra birçok takımla ismi anıldı ancak o hep sessiz kaldı. Şimdilerde ise altyapısında futbola başladığı Galatasaray için gündemde. Okan Buruk, hem geleceği hem de Türk futbolu için önemli tespitlerde bulundu.

Verdiği arada Süper Lig'den ve yurt dışından birçok teklif aldığını belirten Buruk, "Yüzde yüz istediğim bir proje ve yukarı doğru bir adım atmak için bekledim. Çalışmayı seviyoruz ama bazen beklemek gerek. Ama saha kenarında olmayı özledim. Bu süreçte maçları genelde televizyondan izledim. Son olarak sevgili Acun Ilıcalı ile sahibi olduğu Hull City'nin bir maçına gittik. İnsan atmosferin içinde olunca özlediğini daha iyi anlıyor. Yeşil zemine basmak önemli" dedi.

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"EN BÜYÜK MUTLULUK DA GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ OLUR"

Altyapısından yetiştiği takımla teknik direktörlük için adının anılmasının mutluluk verdiği belirten Buruk, "18 sene oynadım. Sonra İtalya maceram oldu. 2008'de şampiyon olarak ayrıldım. Bu saatten sonra yaşayacağım en büyük mutluluk da Galatasaray teknik direktörlüğü olur. Bir seçim süreci var. Adayların kimi tercih edeceği belli değil ama adımın geçmesi güzel. Bana da hem sokakta hem sosyal medya üzerinden taraftarların büyük bir desteği, ilgisi var. Bunun için de böyle bir görev verilirse Galatasaray'ın geleceği için adımlar atmaktan, maddi-manevi bir şey düşünmeden hizmet etmekten mutluluk duyarım" ifadelerini kullandı.

"BELÖZOĞLU OYUNA KALİTE GETİRDİ"

Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamada Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'de performansını da değerlendiren Buruk, "Emre hocanın Fenerbahçe performansı da çok iyiydi. Bir maç kazansa şampiyon olacaktı. Başakşehir performansı da muhteşem bir çıkışla başladı. Devamında inişli-çıkışlı bir grafiğe döndü. Ama oyun kalitesi başta olmak üzere Başakşehir'de birçok şeyi değiştirdiğini gördük. Taktiksel olarak da aynı düşüncedeyim" dedi.

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"ÜLKESİNDE TERCİH EDİLMEYENLER TÜRKİYE'YE GELİYOR"

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi devam etmeli mi sorouna ise, "Bu kulüp kararıdır. Başkan ve yönetim karar verecektir ama İsmail hoca böyle bir çıkış yaptı. Konya'da İlhan hocanın (Palut) bir yükselişi var. Abdullah hoca (Avcı) Trabzon'da çok önde gitti. Emre (Belözoğlu) ve Nuri Şahin gibi yeni isimler kendilerini gösterdi. Kadro olarak küme düşecek diye baktığımız Giresun'da Hakan Keleş'in yaptıkları var. Yani kısaca Türk teknik adamlar başarılı ama bizlerin de gelişimimizi sürdürmemiz gerekiyor. Dünya futboluna ayak uydurmamız şart. Bu söyleyeceğim yanlış anlaşılmasın ama kendi ülkesinde tercih edilmeyenler Türkiye'deki görevi kabul ediyor" diye konuştu.

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'Teknik adamı yerli ya da yabancı diye ayırt etmem. Başarısız ya da başarılı olarak değerlendiririm' diyen Buruk, "Ama uzun bir süredir Türk teknik adamların inanılmaz bir başarısı var. Türk hocaların başarısını görmezden gelmek gibi bir bakış açısı var. Türkiye'nin genlerinde olan bir şey aslında bu, yabancıyı gözümüzde çok büyütüyoruz. Yabancı hayranlığımız var. Bunu teknik adamlığa da taşımak istiyoruz. Yabancı teknik adamlara karşı değilim. Gelip çok başarılı olanlar da oldu ama düşününce en son hangi takım yabancı hocayla şampiyon oldu, Zico muydu?" diye devam etti.

Okan Buruk'un Başakşehir Serüveni