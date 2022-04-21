Son Dakika: Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk ile Fraport TAV Antalyaspor arasında Nuri Şahin savaşı! Kılıçlar çekildi, arka arkaya sert açıklamalar...

Haberin Devamı

Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk'ün seçimi kazanması halinde takımın başına Fraport TAV Antalyaspor teknik direktörü Nuri Şahin'i getireceğinin konuşulmasının ardından iki takım arasındaki gerilim her geçen gün tırmanıyor.

Metin Öztürk'ün geçtiğimiz günlerdeki açıklamalarının ardından teknik direktör Nur Şahin'in ismi Galatasaray ile sıkça anılmaya başlanmış ve Fraport TAV Antalyaspor, konuyla ilgili bir açıklama yaparak kulübün hiçbir değerinin seçim malzemesi yapılmasına müsaade edilmeyeceğini belirtmişti.

GERİLİM TIRMANIYOR, ÇOK SERT AÇIKLAMALAR

Akdeniz temsilcisinin bu açıklamasının ardından bir paylaşımda bulunan Metin Öztürk ise demeçlerinde bahsettiği ismin teknik direktör Nuri Şahin olmadığının altını çizerek yanlış anlaşıldığını söylemiş ve Fraport TAV Antalyaspor'a başarılar dilemişti.

Haberin Devamı

Taraflar arasında sular son birkaç gündür durgun gözükse de Fraport TAV Antalyaspor cephesinden bugün gelen son açıklama tansiyonu yeniden yükseltti. Antalyaspor başkanı Aziz Çetin'in bugünkü demecinde kullandığı "Şımarık kız çocukları gibi" ifadesi ortalığı karıştırdı.

Metin Öztürk cephesinden bu sözlere sert bir cevap geldi ancak Öztürk'ün sert açıklamasına yanıt gecikmedi. İşte arka arkaya yaşananlar...

AZİZ ÇETİN'DEN "ŞIMARIK KIZ ÇOCUKLARI GİBİ" AÇIKLAMASI

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, teknik direktör Nuri Şahin ile ilgili Galatasaray iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Koza TV'de konuşan Aziz Çetin, Nuri Şahin ile 5 yıllık sözleşmeleri olduğunu belirtti ve Metin Öztürk cephesi hakkında 'şımarık kız çocukları gibi" ifadesini kullandı.

Futbol sorumlumuz Nuri Şahin ile aramızda 5 yıllık sözleşme mevcuttur. Biz Antalyaspor olarak hiçbir değerimizin başka bir kulüp tarafından seçim malzemesi olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Benzetmem yanlış anlaşılmasın ama sürekli bir şeyler isteyen şımarık kız çocukları vardır. Nuri Şahin'i istemeniz ile benim sözleşmeli futbolcumu istemeleri arasında fark yok. Şimdiye kadar her istedikleri olmuş, kimi isterlerse almışlar. Ama bu kez olmayacak. Nuri Hoca'yı ikna edebilecek bir proje ile gelirlerse ve ikna edebilirlerse, Antalyaspor da çok yüklü bir kazanç sağlayacaksa düşünürüz. Bana gelip Nuri Şahin ile ilgili yüklü bir bonservis bedeli teklif etseler, önce buna Nuri Hoca ile birlikte karar veririz. Aziz Çetin

METİN ÖZTÜRK: HERKES HADDİNİ BİLECEK

Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk ise Aziz Çetin'in bu sözlerini cinsiyetçi bulduğunu ifade ederek, "Herkes haddini bilecek. Koltuk emanetçileriyle asla muhatap olmayız" şeklinde konuştu.

Şımarık başkanlarla işimiz olmaz. Hele bizim göz bebeğimiz "kızlarımız" üzerinden cinsiyetçi çarpıklıkla şımarıklık benzetmesi hadsizliğini yapan koltuk emanetçileriyle asla muhatap olmayız. Herkes haddini bilecek. Burası Galatasaray. Metin Öztürk

Haberin Devamı

FRAPORT TAV ANTALYASPOR'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Kamuoyuna duyuru;Katılıyoruz. Herkes haddini bilecek. Daha koltuk sahibi olamamışların, büyük Antalyaspor camiasının başkanına söz söyleme hadsizliğinde bulunanların sesi kesilene kadar had bildirmeye devam edeceğiz. O sizin bildiğiniz devirler artık geçmişte kaldı. Galatasaray camiası ile dostluğumuzu bozmaya gücünüz yetmeyecek. “İstediğimizi alırız” ukalalığınız bittiğinde, Kaf Dağı'ndaki burnunuzu biraz indirdiğinizde sizinle de dost olabiliriz.Siz, camiamızı ve değerlerimizi seçim malzemesi yaparken haddinizi aştınız. Çocuklarımız üzerinden algı yapmaya çalışarak suyun üzerine çıkma gayretinizi, gaflet içindeki bir namzetin çaresizliği olarak yorumluyoruz.Sadece bir özrümüz olabilir; o da Türk futbol kamuoyunu muhatap bile kabul etmememiz gereken bir namzete yanıt vererek meşgul ettiğimiz için. Fraport TAV Antalyaspor Kulübü

PEKİ METİN ÖZTÜRK'ÜN HANGİ RÖPORTAJINDAN SONRA NURİ ŞAHİN İDDİALARI ORTAYA ÇIKTI?

Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk, basın mensuplarına geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, teknik direktör konusunda sezon sonuna karar vereceklerini belirterek, "Elimizdeki hocanın performansı kötü, bunu biliyoruz. Bizim dönemimizde hoca değişikliği olacaksa, görüşümüz Türk hocayla devam etmesi yönünde." ifadelerini kullanmıştı.

Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'i başarılı bulduğunu aktaran Öztürk, "Şu an hiçbir hocayla görüşmemiz yok. Sezon sonu hocamızla yolları ayırırsak, görüşeceğimiz birkaç hocadan biri Nuri Şahin olacaktır. Başkanı da açıkladı, Nuri Şahin'den memnunlar. Nuri Şahin onlardan memnun. Kimsenin mutluluğu üstünde gölge olmayız. Biz Galatasaray'ı ileri götürecek hocalarla bir arada oluruz. Pek çok alternatif var, kimler olduğunu tahmin ediyorsunuz. Nuri hocamız gerçekten pırlantadır. İnşallah Antalyaspor'u iyi yerlere taşıyıp 4-5 sene sonra da milli takımın hocası olacak. Okan Buruk dahil pek çok hoca adayımız var. Biz böyle bir sürprizle gelmiyoruz, planlı geliyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Haberin Devamı

Öztürk, Fatih Terim'in gündemlerinde olup olmadığına yönelik soruya, "Fatih hocamızı çok seviyoruz ama artık onu da rahat bırakmamız gerekiyor. Bizim yeni Fatih Terimleri bulmamız gerekiyor. Bence bu tartışmadan Fatih hoca da sıkılmıştır." cevabını vermişti.

ANTALYASPOR'DAN HEMEN RESMİ AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Galatasaray Kulübü'nün başkan adaylarından Metin Öztürk'ün seçilmeleri halinde Antalya ekibinin futbol sorumlusu Nuri Şahin ile görüşeceklerini açıklaması üzerine Fraport TAV Antalyaspor, yazılı açıklama yayımladı.

Son günlerde Futbol Sorumlumuz Nuri Şahin ile ilgili medyada yer alan haberler üzerine bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Türk futboluna örnek olabilecek bir modelle sadece A takımımızın değil, futbol şubemizin de başına getirdiğimiz Sayın Nuri Şahin'in Galatasaray'a transfer olacağı ile ilgili gerçek dışı haberler ve bazı açıklamalar yapılmaktadır. Öncelikle şunun iyi bilinmesini isteriz ki; Futbol Sorumlumuz Nuri Şahin ile aramızda 5 yıllık sözleşme mevcuttur. Vizyonumuz, Sayın Nuri Şahin ile kulübümüzün bugününü değil, geleceğini de inşa etmektir. bu hedef doğrultusunda adım adım ilerlerken çıkan bu haberler sadece kulübümüze değil, Türk futboluna da zarar vermektedir. Ülkemizin değerli kulüplerinden biri olan Galatasaray'ın başkan namzeti Sayın Metin Öztürk'ün “Sezon sonunda Nuri Şahin ile görüşürüz” ifadeleri, spor etiğinin tamamen dışında bir açıklamadır. Biz Antalyaspor olarak hiçbir değerimizin başka bir kulüp tarafından seçim malzemesi olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Fraport TAV Antalyaspor Kulübü

NURİ ŞAHİN VE OKAN BURUK İDDİALARI

Fatih Terim sonrası takımın başına gelen Domenec Torrent'le sezon sonunda yolların ayrılması artık neredeyse kesinleşti. Galatasaray'ın 30 Nisan'da gerçekleşecek olan seçimli kongresinde adaylığını açıklayan iki isimden Eşref Hamamcıoğlu Torrent'in kesinlikle takımın başında kalmayacağını duyurdu. Metin Öztürk ise sezon sonunda karneye bakıp karar vereceğiz dedi.

Haberin Devamı

Diğer taraftan iki adayın da birlikte çalışmak istedikleri teknik direktörler belli oldu. Antrenör seçiminden önce Futbol yapılanmasını güncellemek isteyen ikili, Campos ve Sensibile'yi gönderip, Florya'nın başına tecrübeli isimleri getirmeyi hedefliyor. Metin Öztürk, Levent Nazifoğlu'na; Eşref Hamamcıoğlu ise Cenk Ergün'e futbol şubesini teslim edecek.

Düşme adayı Antalya'ya son 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik aldıran Nuri Şahin'in, 2026'ya kadar kontratı var. 33 yaşındaki antrenör, Pro lisansı olmasa da gelecek için ümit veriyor.

OKAN BURUK İLE GÖRÜŞÜLDÜ İDDİASI

İki tarafın da yeni sezonda takımın başına getirmeyi düşündükleri teknik adamlar oldukça farklı. Öztürk ve Nazifoğlu, Fatih Terim'le çalışmaya kesinlikle sıcak bakmıyor ancak tercihlerini yerliden yana kullanacaklar.

Haberin Devamı

Fanatik'in haberine göre; bu doğrultuda Antalyaspor'un başında müthiş bir iş çıkaran Nuri Şahin, listenin ilk sırasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Antalyaspor cephesinden yapılan açıklamada, Nuri'nin gidişine kesinlikle izin verilmeyeceği ifade edilmişti. Eğer Nuri Şahin'le planlanan anlaşma gerçekleşmezse, gündemdeki diğer alternatif ise Okan Buruk. Hatta Okan hoca ile bir ön görüşme yapıldığı da gelen haberler arasında.

IGOR TUDOR MODELİ

Hamamcıoğlu ve Ergün ikilisinin tercihi ise yabancı teknik direktörden yana olacak. Listenin 1 numarasında Rudi Garcia var. 58 yaşındaki Fransız teknik adam, son olarak ülkesinde Lyon'u çalıştırmış ve geçen sezonun sonunda görevinden ayrılmıştı. Lyon'dan önce Marsilya, Roma, Lille, Le Mans, Dijon ve St. Etienne'de görev yapan Garcia ile şimdiden anlaşma sağlandığı belirtiliyor. Cenk Ergün'ün de tıpkı Tudor döneminde olduğu gibi güçlü bir şampiyonluk kadrosu kurmak üzere kolları sıvadığı ve geniş bir transfer listesi hazırlandığı ifade ediliyor.

58 yaşındaki Rudi Garcia, 2010-2011 sezonunda Lille'in başında lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı. Fransız hoca daha sonra Roma, Marsilya ve Lyon'u çalıştırsa da kupa sevinci yaşayamadı.