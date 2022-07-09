Son Dakika: Galatasaray'da Jerome Boateng sesleri! Transfer önerisi...

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Okan Buruk ile geçen sezonun izlerini silerek yeni sezon Süper Lig’de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray’da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar bir yandan Marcao ile yollarını ayırmaya hazırlanırken, takviyeler için de çalışıyor. Stoper bölgesinde Abdülkerim Bardakçı’nın transfer edilmesinin ardından sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Kariyerinde 1 Dünya Kupası, 2 Şampiyonlar Ligi, 9 Bundesliga şampiyonluğu bulunan Jerome Boateng, Aslan’a önerildi.

CİMBOM BEDELSİZ OLARAK ALMAK İSTİYOR

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon’la geçen yıl 2 sezonluk sözleşme imzalayan Boateng’in kontratı devam ederken, yıldız savunmacının Fransız takımıyla 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Lyon ile kontratı süren Jerome Boateng menajerler tarafından Galatasaray’a önerildi. Eğer istenen şartlar oluşursa, 33 yaşındaki tecrübeli stoper için Galatasaray resmen girişimde bulunacak. Futbolcunun bedelsiz olarak gelmesi durumunda Galatasaray, Jerome Boateng ile masaya oturacak. Ancak sarı kırmızılılar, Boateng için kesinlikle bonservis bedeli ödemek istemiyor.

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DENAYER'DEN DAHA AZ MALİYETLİ

Aslan, bu bölge için düşündüğü ilk isim olan eski yıldızı Denayer’in 4 yıl için 10 milyon istemesi üzerine alternatiflere yöneldi. Belçikalı futbolcu ile yapılan görüşmelerde maliyet şu ana kadar istenen düzeye indirilemedi. Alternatif futbolculardan biri de Boateng oldu. Galatasaray Lyon’dan bedelsiz ayrılması halinde tecrübeli stoperle 1 ya da 2 yıllık sözleşme düşünüyor. Lyon’da geçen sezon 4.2 milyon Euro kazanan Boateng, takımda en çok maaş alan üçüncü isim konumunda. Bu durum nedeniyle Lyon’un yıldız stoperi bedelsiz olarak bırakabileceği gelen bilgiler arasında.