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Son Dakika: Galatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservis ücretini ödedi!

#Transfer#Galatasaray#Mostafa Mohamed
Son Dakika: Galatasaray, Mostafa Mohamedin bonservis ücretini ödedi

Galatasaray, Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık ödemesini oyuncunun kulübü Zamalek'e yaptı.

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Galatasaray, Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'in 4 milyon euro dolarlık bonservis ücretini Zamalek'e ödedi.

Sarı-kırmızılı kulüp, 1 Şubat 2021’de satın alma opsiyonlu kiraladığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed’in opsiyonunu kullandı. Galatasaray, 1.5 yıllığına Zamalek’ten kiraladığı Mohamed’in 4 milyon Dolar’lık satın alma opsiyonunu ödeyerek, oyuncunun bonservisini aldı.

TOULOUSE'UN İLGİSİ VAR

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Mostafa Mohamed’in, Galatasaray’da daha iyi performans sergileyip olumlu işlere imza atacağına inanan sarı kırmızılılar, istedikleri düzeyde teklif gelmezse golcü futbolcuyu bırakmayacak.

Özellikle Toulouse’un 2 aydır kadrosuna katmak istediği 24 yaşındaki için Galatasaray, 10 milyon Euro’nun altında bir rakama masaya oturmayı düşünmüyor.

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#Transfer#Galatasaray#Mostafa Mohamed

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