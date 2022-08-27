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Son dakika: Galatasaray'da Evander sesleri yeniden yükseliyor! Cicaldau giderse...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Evander
Son dakika: Galatasarayda Evander sesleri yeniden yükseliyor Cicaldau giderse...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2022 10:55

Mauro Icardi transferiyle ilgilenen Galatasaray bir yandan da Evander için çalışma yapıyor. Sivasspor'un istediği Cicaldau'ya Fransa Ligi'nden teklif geldiği, Rumen futbolcunun ayrılması durumunda Brezilyalı oyuncunun transferinde sıcak gelişmeler yaşanabilir.

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Galatasaray'da Alexandru Cicaldau'nun ayrılığı gündemde. Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'dan Cicaldau'yu istediklerini söylemişti. Rumen futbolcu için Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'ın da devrede olduğu ortaya çıktı. Galatasaray'dan Mostafa Mohamed'i transfer eden Fransız ekibin Rumen futbolcu için de görüşmelere başladığı iddia edililiyor. Sivasspor ve Nantes'ın yanı sıra Cicaldau ile Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ittihad Kalba da yakından ilgileniyor.

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Cicaldau giderse Evander gelecek

Fanatik'in haberine göre Cicaldau'nun ayrılığı halinde Galatasaray rotayı Evander'e çevirecek. Oyuncunun kulübü Midtjylland’la bir süre temaslarda bulunan ancak beklemeye geçen Aslan’ın bu transfer için elini çabuk tutması gerekiyor çünkü Olympique Lyon da Brezilyalı orta saha Evander için kulübü Midtjylland ile temaslara başladı. Öte yandan Everton, Fulham, ve Rangers gibi kulüplerin de Evander’i istediği ifade edildi.

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#Transfer#Galatasaray#Evander

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