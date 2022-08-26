Sivasspor'da Rıza Çalımbay'dan Cicaldau için transfer açıklaması!

Haberin Devamı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, İstanbul'da gerçekleştirilen kura çekiminin ardından TRT Spor'a konuştu.

İşte Rıza Çalımbay'ın açıklamaları;

Malmö maçlarında hazır değildik. Transferde de geç kaldık. O yüzden biraz sıkıntı yaşadık. Ama gruplarda sıkıntı yaşamayacağız, kadromuz tamamlanacak. Ondan sonra bambaşka bir şekilde oynayıp bu gruptan çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Buna inanıyorum

CICALDAU İÇİN UĞRAŞIYORUZ

Cicaldau için uğraşıyoruz. Bir de Yunanistan bir kanat oyuncusu için. Ondan önce de Galatasaray'dan oyuncu istedik ama olmadı. Görüşülüyordu en son benim bildiğim

ÇOK YETENEKLİ

Kerem Atakan, kendisi isterse orada çok büyük yıldız olur. Ben gereken her şeyi söyledim. Orada büyük rekabete gireceğini söyledim. Çok yetenekli bir futbolcu, eğer isterse orada başarılı olabilir

Haberin Devamı