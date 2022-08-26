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UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimine Volkan Demirel damgası! Topu açamayınca...

Güncelleme Tarihi:

#Volkan Demirel#UEFA Avrupa Konferans Ligi#Başakşehir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 16:35

Fenerbahçe ve Milli Takımımızın efsane kalecisi, teknik direktör Volkan Demirel, Başakşehir ve Sivasspor'un katıldığı ve İstanbul'da düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşaması kura çekimini gerçekleştirdi. Volkan Demirel'in kura çekimi sırasında toplardan bazılarını açamaması ve UEFA Genel Sekreteri Marchetti ile yaşadığı diyalog ortaya eğlenceli anlar çıkardı.

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Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşaması kura çekimine katıldı.

Başakşehir ve Sivasspor'un rakiplerinin belli olduğu kura çekimi sırasında toplardan bazılarını açmakta zorlanan Volkan Demirel, UEFA Genel Sekreteri Marchetti'den yardım aldı.

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Volkan Demirel'in açamadığı top sonrası Marchetti ile yaşadığı İngilizce - Türkçe karışık diyalog ortaya eğlenceli anlar çıkardı.

UEFA Genel Sekreteri Marchetti: "Bir kaleci için bile zor bir iş."

Volkan Demirel: "Zor bir iş de don't open."

Marchetti: "Yardım edebilir miyim?"

Volkan Demirel: "Tabii"

Marchetti: "Böyle açılıyor"

Volkan Demirel: "Okey..."

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VOLKAN DEMİREL'DEN KURA AÇIKLAMASI

Teknik direktör Volkan Demirel, UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Tüm takımlara başarılar dileyerek sözlerine başlayan Demirel, "Kupanın hikayesi burada başladı. İstiyorum ve düşünüyorum ki kupa da ya Başakşehir ile ya da Sivasspor ile ülkemize gelsin. Kura çekiminde bulunmak benim için de gurur verici. Çok heyecanlandım, gururlandım. Sahne bilmediğim bir şey, benim için güzel bir tecrübe oldu. Bundan sonra daha iyi kuralar çekebilirim diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"JESUS ZATEN DINAMO KIEV'İ İSTEMİŞTİ"

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi şansını değerlendiren Demirel, "UEFA Avrupa Ligi zor bir lig. Takımlar belli bir seviyede. Jorge Jesus, Dinamo Kiev’i istemişti. Kiev geldi. Umarım istediğini sonuç olarak da alırız. Umarım hem Fenerbahçe hem Trabzonspor yollarına devam ederler" diye konuştu.

Demirel son olarak ilk çektiği kuranın Başakşehir olmasıyla ilgili gelen soru üzerine ise "İlk kura Başakşehir oldu. Umuyorum kupayı buraya getirirler" diyerek sözlerini noktaladı.

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#Volkan Demirel#UEFA Avrupa Konferans Ligi#Başakşehir

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