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UEFA Konferans Ligi'nde Sivasspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu! Volkan Demirel kurayı çekti...

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#Uefa#Konferans Ligi#Konferans Ligi Kura Çekimi
UEFA Konferans Liginde Sivasspor ve Başakşehirin rakipleri belli oldu Volkan Demirel kurayı çekti...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 12:59

UEFA Konferans Ligi'nde kura heyecanı yaşandı. Temsilcilerimiz Sivasspor ve Başakşehir'in grup aşamasınaki rakipleri belli oldu. Kura çekimini Fenerbahçe ve Milli Takımımızın efsane kalecisi Volkan Demirel yaptı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu. Fenerbahçe ve Milli Takım'ın efsane kalecisi Volkan Demirel kura çekimini gerçekleştirdi.

A Grubu’nda mücadele edecek olan Başakşehir, Fiorentina (İtalya), Hearts (İskoçya) ve Rigas Skola (Letonya) ile karşılaşacak. G Grubu'nda yarışacak olan Sivasspor ise Slavia Prag (Çekya), Cluj (Romanya) ve Ballkani (Kosova) ile mücadele edecek.

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UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ GRUPLARI

A Grubu: Başakşehir, Fiorentina, Hearts, Rigas.

B Grubu: West Ham United, FCSB, Anderlecht, Silkeborg.

C Grubu: Villarreal, Hapoel Beer Sheva, Austria Wien, Lech Poznan.

D Grubu: Partizan, Köln, Nice, Slovacko.

E Grubu: AZ Alkmaar, Apollon Limassol, Vaduz, Dnipro.

F Grubu: Gent, Molde, Shamrock Rovers, Djurgardens.

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G Grubu: Slavia Prag, Cluj, Sivasspor, Balkani.

H Grubu: Basel, Bratislava, Zalgiris, Pyunik.

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TORBALAR

1. Torba: Villarreal, Basel, Slavia, AZ, Gent, Başakşehir, Partizan, West Ham

2. Torba: Cluj, Molde, FCSB, Fiorentina, Köln, Be'er Sheva, Apollon Limassol, Slovan Bratislava

3. Torba: Nice, Anderlecht, Zalgiris Vilnius, Austria Wien, Hearts, Shamrock Rovers, Sivasspor, Vaduz

4. Torba: Dnipro, Lech Poznan, Slovacko, Silkeborg, Djurgardens, Pyunik Yerevan, RFS Riga, FC Balkani

 

FİNAL ÇEKYA'DA

Geçen sezon ilk kez düzenlenen ve İtalya temsilcisi Roma'nın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uefa#Konferans Ligi#Konferans Ligi Kura Çekimi

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