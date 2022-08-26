UEFA Konferans Ligi'nde Sivasspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu! Volkan Demirel kurayı çekti...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu. Fenerbahçe ve Milli Takım'ın efsane kalecisi Volkan Demirel kura çekimini gerçekleştirdi.
A Grubu’nda mücadele edecek olan Başakşehir, Fiorentina (İtalya), Hearts (İskoçya) ve Rigas Skola (Letonya) ile karşılaşacak. G Grubu'nda yarışacak olan Sivasspor ise Slavia Prag (Çekya), Cluj (Romanya) ve Ballkani (Kosova) ile mücadele edecek.
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ GRUPLARI
A Grubu: Başakşehir, Fiorentina, Hearts, Rigas.
B Grubu: West Ham United, FCSB, Anderlecht, Silkeborg.
C Grubu: Villarreal, Hapoel Beer Sheva, Austria Wien, Lech Poznan.
D Grubu: Partizan, Köln, Nice, Slovacko.
E Grubu: AZ Alkmaar, Apollon Limassol, Vaduz, Dnipro.
F Grubu: Gent, Molde, Shamrock Rovers, Djurgardens.
G Grubu: Slavia Prag, Cluj, Sivasspor, Balkani.
H Grubu: Basel, Bratislava, Zalgiris, Pyunik.
TORBALAR
1. Torba: Villarreal, Basel, Slavia, AZ, Gent, Başakşehir, Partizan, West Ham
2. Torba: Cluj, Molde, FCSB, Fiorentina, Köln, Be'er Sheva, Apollon Limassol, Slovan Bratislava
3. Torba: Nice, Anderlecht, Zalgiris Vilnius, Austria Wien, Hearts, Shamrock Rovers, Sivasspor, Vaduz
4. Torba: Dnipro, Lech Poznan, Slovacko, Silkeborg, Djurgardens, Pyunik Yerevan, RFS Riga, FC Balkani
FİNAL ÇEKYA'DA
Geçen sezon ilk kez düzenlenen ve İtalya temsilcisi Roma'nın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.