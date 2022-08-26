UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı! Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor (Kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?)

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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı yaşanıyor.

Haliç Kongre Merkezi'nde çekilecek kurayla Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe, turnuvanın kura çekimine üçüncü torbadan katılacak. Trabzonspor ise kuraya dördüncü torbadan dahil olacak.

kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.

MAÇLAR 8 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK



Grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

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UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat 14.00'da, Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise saat 15.30'da başlayacak. Kura çekimi EXXEN'den naklen yayınlanacak. Kura çekimini bu sayfadan anbean takip edebilirsiniz.

İŞTE AVRUPA LİGİ'NDE TORBALAR

1. Torba: Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Kızılyıldız, Dinamo Kiev, Olympiakos



2. Torba: Feyenoord, PSV Eindhoven, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Karabağ, Malmö, Ludogorets.



3. Torba: Sherif, Real Betis, Midtjylland, Bodo / Glimt, Ferencvaros, Union Berlin, Freiburg, Fenerbahçe.



4. Torba: Nantes, Helsinki, Sturm Graz, AEK Larnaca, Omonia, Zürich, Union Saint-Gilloise, Trabzonspor.

BİR SIRA DAHA GERİLEDİK... GELECEK SEZONLARDA TAKIMLARIMIZI NELER BEKLİYOR?

Geçtiğimiz aylarda UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Bodo Glimt, Roma'yı 2-1 mağlup etmiş, Norveç ekibinin bu galibiyetiyle Türkiye, ülke puanı sıralamasında 20. sıraya gerilemişti.

Tıpkı son dönemde olduğu gibi Türk takımlarının bu sezon Avrupa arenasında bekleneni verememesi UEFA Ülkeler Sıralaması'nı da değiştirdi. Türkiye bir basamak daha gerileyerek İsrail'in (22.875 puan) ardına düştü ve 21. sırada (22.200 puan) yer aldı.

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Bu sezon Play-Off turunda Kızılyıldız'ı eleyip gruplara kalan Maccabi Haifa, İsrail'in ülke puanına da önemli katkı yapmış oldu.

SON 6 YIL UEFA ÜLKELER SIRALAMASI VE TÜRK TAKIMLARININ YOLCULUĞU! ŞİMDİ NE OLACAK?

SÜPER LİG ŞAMPİYONU, STARTI 1. ÖN ELEMEDEN VERECEK

UEFA Ülke Puanı Klasmanı'nda ilk 15 dışında kalan Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa'ya 4 takım gönderebilecek. Söz konusu ekiplerden 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, diğer 3'ü ise UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edebilecek.

Böylece bu sezonun Süper Lig Şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne 1. Eleme Turu'ndan katılacak. Play-Off turu dahil 4 eşleşmeden (8 resmi müsabaka) de galip çıkması durumunda gruplara kalabilecek.

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Süper Lig 2.'si, Süper Lig 3.'sü Konferans Ligi 2. Eleme Turu'ndan organizasyona katılabilecek (Gruplar için 6 resmi maç). Türkiye Kupası Şampiyonu ise 3. Eleme Turu ile serüvene başlayacak.

RESMİ MESAİ ÇOK ERKEN BAŞLAYACAK



Bu sezon ligimizi ilk sırada tamamlayan takımımız, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için oldukça zorlu bir yolculuğa çıkacak. 1. Eleme Turu'ndan organizasyona katılacak ekibimiz, Temmuz'un ilk haftasında oynanacak karşılaşma için sezonu Haziran ayı başıyla birlikte açmak zorunda.

2022 / 23 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme turu mesaisi 5-6 Temmuz tarihlerinde başlamıştı. Gelecek sezon 4 Temmuz 2023 itibarıyla serüvenin başlaması bekleniyor.

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Keza aynı durum Konferans Ligi'nde gruplara katılma mücadelesi verecek takımlar için de geçerli. Temmuz ayının ikinci haftasıyla resmi maçlar start alacak ve buradaki üç temsilcimiz de sezona erken başlamak durumunda kalacak.

Uzman Görüşü / Uğur Meleke

Yazarlarımızdan Uğur Meleke, mart ayındaki "UEFA Konferans Ligi Avrupa kupalarındaki kurtuluşumuz olabilir" başlıklı yazısında Türk futbolunun sıradaki adımıyla ilgili önerilerde bulunmuş; liglerin başlangıç tarihlerinin revize edilmesi gerektiğini ifade ederken takımlarımızın rotasyonlu kadrolarla çıktıkları Avrupa karşılaşmalarıyla ilgili farklı bir fikir ortaya atmıştı.

İşte yazının ilgili bölümü:

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30 yıl geriye giden ve dibe vuran Türk futbolunun sıradaki adımı ne olmalı? Nasıl çıkarız bu kâbustan? 2023-24 sezonundan itibaren Avrupa’da 5 değil, 4 takımla mücadele edeceğiz. Şampiyonumuz (bazı özel durumlar gerçekleşmezse) 4, ya da en azından 3 ön eleme oynayacak. Şampiyonlar Ligi müziğini unutacağımız gibi Avrupa Ligi melodisini de unutacağız. Zira artık Avrupa Ligi biletimiz de yok! Kupa galibimiz, lig ikincimiz ve üçüncümüz hep birlikte Konferans Ligi ikinci ön eleme turundan başlayacaklar sezona. Tablo kötü. Böylesini elbette hayal etmemiştik. Biz artık bir perşembe akşamı futbolu ülkesiyiz. Ancak bu krizi bir fırsata çevirebilir, ufak rötuşlarla bu kabustan çok hızlı uyanabiliriz bence.

Avrupa’da 202122 sezonunun en başarılı ülkesi Hollanda! Evet, halen 5 takımla yoluna devam eden İngiltere değil... Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 3 temsilcisi birden olan İspanya değil... Hollanda... Sebebi basit: Şampiyonlar Ligi’nde kazanılan galibiyetle Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde kazanılan galibiyetin karşılığı aynı. Galibiyet 2 puan, beraberlik 1 puan. Hollanda’nın da Konferans Ligi’ndeki 4 temsilcisi toplam tam 65 puan topladılar bu sezon. İkisi halen çeyrek finalde yollarına devam ediyorlar. Bu sayede de Avrupa sıralamasında bir anda yedinci basamağa tırmandılar. Oysa sadece 4 sezon önce, 2018’de 14’üncü basamaktaydılar. Biz de rahatlıkla Hollanda’nın başardığını hedefleyebiliriz. Konferans Ligi, bizim ligimiz seviyesindeki ligler için doğal hedef. Üstelik Konferans Ligi gruplarında bir galibiyetin ödülü 600 bin Euro (Yani Avrupa Ligi’nin üzerinde). Hem maddi, hem de manevi olarak bizim hedefimiz artık Konferans Ligi’nde ilerlemek olmalı.

ÇIKIŞ iÇiN ÜÇ YOL

Avrupa’da mevcut kaostan çıkabilmemiz için yapmamız gereken kritik hamleler var elbette:

1- Avrupa kupalarında herhangi bir temsilcimizin herhangi bir maçta sahaya saçma sapan rotasyonlu kadrolarla çıkmasına bir daha izin vermemeliyiz. Gerekirse bunu Süper Lig statüsüne yazmalı, Premier Lig’de yaptıkları gibi kontrat altına almalıyız. Belki size absürt gelecek, belki inanamayacaksınız ama Premier Lig kulüpleri her maça as kadrolarıyla çıkmayı sezon başında imza ile taahhüt ederler. Bir maça bilinçli olarak en iyi kadrosuyla çıkmayan takıma Premier Lig yönetimi para cezası verir. 2000’lerin başında bir kulübün bu şekilde cezalandırılmışlığı var.

FiKSTÜRÜ TEMMUZA KAYDIRMALIYIZ

2- 2023-24’ten itibaren Avrupa kupalarına tüm temsilcilerimiz birinci ya da ikinci ön elemeden giriş yapacaklarına göre bizim de Süper Lig fikstürünü buna göre yeniden yapılandırmamız lazım. Artık biz bir temmuz futbolu ülkesiyiz, öyleyse ligimizi de en az 2-3 hafta geriye kaydırmamız şart. Elbette ülkenin iklim koşullarının farkındayım ancak hiç olmazsa temmuz sonunda 21:45 maçlarıyla Süper Lig’e start vermemiz zorunlu. Tabii ki ligin bitimi de nisan sonuna kayacaktır haliyle. Fikstürü yeniden yapılandırırken dikkat etmemiz gereken bir başka husus da hafta içi maçları. Bu sezon 21-23 Eylül’e hafta içi müsabakası konularak tarihi bir hata yapıldı. Beşiktaş’ın 13 sakatla Ajax önüne çıkmasının nedeni bu. Bir daha iki Avrupa fikstürünün arasına hafta içi lig maçı konulmamalı. Avrupa’daki temsilcilerimizi 22 günde 7 maç oynamaya zorlamak ihanet gibi.

PERFORMANS ÖDÜL SiSTEMi DEĞiŞMELi

3- Süper Lig’de halen 1 galibiyete 3,2 milyon, bir beraberliğe de 1,6 milyon TL ödeniyor. Oysa beraberlik artık dünyanın hiçbir yerinde galibiyetin yarısı etmiyor! UEFA, kendi turnuvalarında beraberliğe galibiyetin üçte birini ödüyor mesela. Bizim de yeni yayın ihalesiyle beraber ivedilikle düzeltmemiz gerekiyor bu detayı. Eğer havuz ödemelerinde böyle bir rötuş yapılırsa, ligde berabere biten her maçta havuzda ekstra 1 milyon lira ödenek kalmış olacak. Bu ödeneğin de Avrupa’da galibiyet alan takımlara kanalize edilmesini öneriyorum ben. Avrupa kupalarının maddi getirisini bir tık daha artırmış oluruz bu yolla.