'Şampiyonlar Ligi' katılımı Türk takımları için artık hayal! Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız?

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Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne elemelerde veda etmesinin ardından Türk futbolu adına 27 yıllık seri sona erdi.

1996-1997 sezonundan bu yana aralıksız olarak UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında en az 1 Türk takımının mücadele etmesi serisi son buldu.

Son olarak Beşiktaş, 1995/96 sezonu ön elemesinde Rosenborg'a elenmişti. O tarihten bu yana en az 1 Türk takımı gruplara kalmayı başarmıştı.

ÜÇÜNCÜ KEZ DEVLER LİGİ'NDE TEMSİLCİMİZ YOK

97/98, 2000/01, 2001/02, 2003/04, 2007/08 sezonlarında iki Türk takımı, Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı. 1996-1997 sezonundan bu yana gruplarda Galatasaray 15, Beşiktaş 8, Fenerbahçe, 6, Trabzonspor 1, Başakşehir 1, Bursaspor 1 kez mücadele etti. 1992/93 sezonundan bu yana düzenlenen Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü kez hiçbir Türk takımı gruplarda mücadele edemeyecek.

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🔹 2022/23

🔹 1995/96

🔹 1992/93

BİR SIRA DAHA GERİLEDİK

Geçtiğimiz aylarda UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Bodo Glimt, Roma'yı 2-1 mağlup etmiş, Norveç ekibinin bu galibiyetiyle Türkiye, ülke puanı sıralamasında 20. sıraya gerilemişti.

Tıpkı son dönemde olduğu gibi Türk takımlarının bu sezon Avrupa arenasında bekleneni verememesi UEFA Ülkeler Sıralaması'nı da değiştirdi. Türkiye bir basamak daha gerileyerek İsrail'in (22.875 puan) ardına düştü ve 21. sırada (22.200 puan) yer aldı.

Bu sezon Play-Off turunda Kızılyıldız'ı eleyip gruplara kalan Maccabi Haifa, İsrail'in ülke puanına da önemli katkı yapmış oldu.

SON 6 YIL UEFA ÜLKELER SIRALAMASI VE TÜRK TAKIMLARININ YOLCULUĞU! ŞİMDİ NE OLACAK?

SÜPER LİG ŞAMPİYONU, STARTI 1. ÖN ELEMEDEN VERECEK

UEFA Ülke Puanı Klasmanı'nda ilk 15 dışında kalan Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa'ya 4 takım gönderebilecek. Söz konusu ekiplerden 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, diğer 3'ü ise UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edebilecek.

Böylece bu sezonun Süper Lig Şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne 1. Eleme Turu'ndan katılacak. Play-Off turu dahil 4 eşleşmeden (8 resmi müsabaka) de galip çıkması durumunda gruplara kalabilecek.

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Süper Lig 2.'si, Süper Lig 3.'sü Konferans Ligi 2. Eleme Turu'ndan organizasyona katılabilecek (Gruplar için 6 resmi maç). Türkiye Kupası Şampiyonu ise 3. Eleme Turu ile serüvene başlayacak.

RESMİ MESAİ ÇOK ERKEN BAŞLAYACAK



Bu sezon ligimizi ilk sırada tamamlayan takımımız, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için oldukça zorlu bir yolculuğa çıkacak. 1. Eleme Turu'ndan organizasyona katılacak ekibimiz, Temmuz'un ilk haftasında oynanacak karşılaşma için sezonu Haziran ayı başıyla birlikte açmak zorunda.

2022 / 23 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme turu mesaisi 5-6 Temmuz tarihlerinde başlamıştı. Gelecek sezon 4 Temmuz 2023 itibarıyla serüvenin başlaması bekleniyor.

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Keza aynı durum Konferans Ligi'nde gruplara katılma mücadelesi verecek takımlar için de geçerli. Temmuz ayının ikinci haftasıyla resmi maçlar start alacak ve buradaki üç temsilcimiz de sezona erken başlamak durumunda kalacak.

FENERBAHÇE, SİVASSPOR VE BAŞAKŞEHİR...

Türk futbolunun geleceği açısından bu akşam oynanacak maçlar da büyük önem taşıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off turundaki Fenerbahçe ve Sivasspor ile birlikte, Konferans Ligi'nde Play-Off turunda Başakşehir gruplara kalmak için zorlu karşılaşmalara çıkacak.

Grup aşamasında alınacak puanlar, gelecek sezonlarda yeniden ülkeler klasmanında üst sıralarda yer alabilmemiz açısından oldukça değerli.

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Austria Wien'i ilk maçta deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, gruplara en yakın ekibimiz. Sivasspor ise 3-1 kaybettiği maçın rövanşında bu akşam Malmö'yü ağırlayacak.

Başakşehir ise 1-1 sona eren ilk maçın rövanşında Belçika'da Royal Antwerp'in konuğu olacak.

Uzman Görüşü / Uğur Meleke

Yazarlarımızdan Uğur Meleke, mart ayındaki "UEFA Konferans Ligi Avrupa kupalarındaki kurtuluşumuz olabilir" başlıklı yazısında Türk futbolunun sıradaki adımıyla ilgili önerilerde bulunmuş; liglerin başlangıç tarihlerinin revize edilmesi gerektiğini ifade ederken takımlarımızın rotasyonlu kadrolarla çıktıkları Avrupa karşılaşmalarıyla ilgili farklı bir fikir ortaya atmıştı.

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İşte yazının ilgili bölümü:

30 yıl geriye giden ve dibe vuran Türk futbolunun sıradaki adımı ne olmalı? Nasıl çıkarız bu kâbustan? 2023-24 sezonundan itibaren Avrupa’da 5 değil, 4 takımla mücadele edeceğiz. Şampiyonumuz (bazı özel durumlar gerçekleşmezse) 4, ya da en azından 3 ön eleme oynayacak. Şampiyonlar Ligi müziğini unutacağımız gibi Avrupa Ligi melodisini de unutacağız. Zira artık Avrupa Ligi biletimiz de yok! Kupa galibimiz, lig ikincimiz ve üçüncümüz hep birlikte Konferans Ligi ikinci ön eleme turundan başlayacaklar sezona. Tablo kötü. Böylesini elbette hayal etmemiştik. Biz artık bir perşembe akşamı futbolu ülkesiyiz. Ancak bu krizi bir fırsata çevirebilir, ufak rötuşlarla bu kabustan çok hızlı uyanabiliriz bence.

Avrupa’da 202122 sezonunun en başarılı ülkesi Hollanda! Evet, halen 5 takımla yoluna devam eden İngiltere değil... Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 3 temsilcisi birden olan İspanya değil... Hollanda... Sebebi basit: Şampiyonlar Ligi’nde kazanılan galibiyetle Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde kazanılan galibiyetin karşılığı aynı. Galibiyet 2 puan, beraberlik 1 puan. Hollanda’nın da Konferans Ligi’ndeki 4 temsilcisi toplam tam 65 puan topladılar bu sezon. İkisi halen çeyrek finalde yollarına devam ediyorlar. Bu sayede de Avrupa sıralamasında bir anda yedinci basamağa tırmandılar. Oysa sadece 4 sezon önce, 2018’de 14’üncü basamaktaydılar. Biz de rahatlıkla Hollanda’nın başardığını hedefleyebiliriz. Konferans Ligi, bizim ligimiz seviyesindeki ligler için doğal hedef. Üstelik Konferans Ligi gruplarında bir galibiyetin ödülü 600 bin Euro (Yani Avrupa Ligi’nin üzerinde). Hem maddi, hem de manevi olarak bizim hedefimiz artık Konferans Ligi’nde ilerlemek olmalı.

ÇIKIŞ iÇiN ÜÇ YOL

Avrupa’da mevcut kaostan çıkabilmemiz için yapmamız gereken kritik hamleler var elbette:

1- Avrupa kupalarında herhangi bir temsilcimizin herhangi bir maçta sahaya saçma sapan rotasyonlu kadrolarla çıkmasına bir daha izin vermemeliyiz. Gerekirse bunu Süper Lig statüsüne yazmalı, Premier Lig’de yaptıkları gibi kontrat altına almalıyız. Belki size absürt gelecek, belki inanamayacaksınız ama Premier Lig kulüpleri her maça as kadrolarıyla çıkmayı sezon başında imza ile taahhüt ederler. Bir maça bilinçli olarak en iyi kadrosuyla çıkmayan takıma Premier Lig yönetimi para cezası verir. 2000’lerin başında bir kulübün bu şekilde cezalandırılmışlığı var.

FiKSTÜRÜ TEMMUZA KAYDIRMALIYIZ

2- 2023-24’ten itibaren Avrupa kupalarına tüm temsilcilerimiz birinci ya da ikinci ön elemeden giriş yapacaklarına göre bizim de Süper Lig fikstürünü buna göre yeniden yapılandırmamız lazım. Artık biz bir temmuz futbolu ülkesiyiz, öyleyse ligimizi de en az 2-3 hafta geriye kaydırmamız şart. Elbette ülkenin iklim koşullarının farkındayım ancak hiç olmazsa temmuz sonunda 21:45 maçlarıyla Süper Lig’e start vermemiz zorunlu. Tabii ki ligin bitimi de nisan sonuna kayacaktır haliyle. Fikstürü yeniden yapılandırırken dikkat etmemiz gereken bir başka husus da hafta içi maçları. Bu sezon 21-23 Eylül’e hafta içi müsabakası konularak tarihi bir hata yapıldı. Beşiktaş’ın 13 sakatla Ajax önüne çıkmasının nedeni bu. Bir daha iki Avrupa fikstürünün arasına hafta içi lig maçı konulmamalı. Avrupa’daki temsilcilerimizi 22 günde 7 maç oynamaya zorlamak ihanet gibi.

PERFORMANS ÖDÜL SiSTEMi DEĞiŞMELi

3- Süper Lig’de halen 1 galibiyete 3,2 milyon, bir beraberliğe de 1,6 milyon TL ödeniyor. Oysa beraberlik artık dünyanın hiçbir yerinde galibiyetin yarısı etmiyor! UEFA, kendi turnuvalarında beraberliğe galibiyetin üçte birini ödüyor mesela. Bizim de yeni yayın ihalesiyle beraber ivedilikle düzeltmemiz gerekiyor bu detayı. Eğer havuz ödemelerinde böyle bir rötuş yapılırsa, ligde berabere biten her maçta havuzda ekstra 1 milyon lira ödenek kalmış olacak. Bu ödeneğin de Avrupa’da galibiyet alan takımlara kanalize edilmesini öneriyorum ben. Avrupa kupalarının maddi getirisini bir tık daha artırmış oluruz bu yolla.