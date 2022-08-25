Canlı Anlatım: Sivasspor Malmö maçı

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UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında Sivasspor ile Malmö kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı bitti

Sivasspor: 0

Malmö: 0

Goller

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan, Goutas, Appindangoye, Uğur, Ulvestad, Keita, Charisis, Yatabare, Gradel, James

Malmö: Diawara, Beijmo, Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Berget, Zeidan, Rakip, Christiansen, Birmancevic, Thelin

Sivasspor Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor da UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında bu akşam saat 20.00'de evinde İsveç ekibi Malmö ile karşılaşıyor. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı izlenebşliyor.

Kırmızı-beyazlılar, İsveç'te oynanan müsabakayı 3-1 kaybetmişti. Sivas'ın turu geçmesi için 3 farkla kazanması gerekiyor. Sivasspor 2 farkla müsabakayı kazanırsa karşılaşma uzatmaya gidecek.

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Mücadelede Sırbistan Futbol Federasyonu Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Jovanovic'in yardımcılıklarını ise Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak.