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Canlı | Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oluyor! İstanbul'da kura çekimi heyecanı...

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#Şampiyonlar Ligi#Şampiyonlar Ligi Kura#Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi
Canlı | Şampiyonlar Liginde gruplar belli oluyor İstanbulda kura çekimi heyecanı...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 11:15

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile gruplar netlik kazanıyor. Bu yıl hiçbir temsilcimizin yer alamayacağı Şampiyonlar Ligi grup aşaması kurasında, Avrupa takımları rakiplerini belirliyor. İstanbul'daki kura çekimi heyecanını haberimizden takip edebilirsiniz.

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2022-2023 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin sahibi İstanbul'da Devler Ligi'nin grup kuralarının çekimi yapılıyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oluyor.

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1. TORBA

Real Madrid, Eintracht Frankfurt, Manchester City, Milan, Bayern, PSG, Porto, Ajax

2. TORBA

Liverpool, Chelsea, Barcelona, Juventus, Atletico Madrid, Sevilla, RB Leipzig, Tottenham

3. TORBA

Dortmund, Salzburg, Shakhtar, Inter, Napoli, Benfica, Sporting Lizbon, Bayer Leverkusen

4. TORBA

Rangers, Marsilya, Kopenhag, Club Brugge, Celtic, Viktoria Plzen, Maccabi Haifa, Dinamo Zagreb

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi saat 19:00'da İstanbul'da başladı. Kura çekimi EXXEN ve UEFA'nın resmi sitesinden yayınlanıyor.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Grup maçları, 6-7 Eylül'de başlayıp 1-2 Kasım'da sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

FİNAL İSTANBUL'DA OYNANACAK

Geçen sezon İspanya ekibi Real Madrid'in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 10 Haziran 2023'te İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

27 YIL SONRA BİR İLK

Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne elemelerde veda etmesinin ardından 27 yıllık seri sona erdi.

1996-1997 sezonundan bu yana aralıksız olarak UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında en az 1 Türk takımının mücadele etmesi serisi son buldu.

Son olarak Beşiktaş, 1995/96 sezonu ön elemesinde Rosenborg'a elenmişti. O tarihten bu yana en az 1 Türk takımı gruplara kalmayı başarmıştı.

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