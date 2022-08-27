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Son Dakika: Galatasaray'da Dries Mertens'in sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı!

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#Galatasaray#Dries Mertens#Sözleşme
Son Dakika: Galatasarayda Dries Mertensin sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2022 09:34

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Dries Mertens'in sözleşme detayları ortaya çıktı. 1+1 yıllık kontrat imzalanan futbolcunun +1 yıllık sözleşmesinin uzaması için belli sayıda maça çıkması gerekecek.

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Galatasaray 'da transfer döneminde en çok konuşulan isimlerden biri Dries Mertens olmuştu. Sarı-Kırmızılı takım 35 yaşındaki Belçikalı yıldızı 1+1 yıllığına kadrosuna katmıştı.

Bu sene 4 milyon Euro alıyor!

Sarı-Kırmızılı takım KAP'a yaptığı açıklamada Mertens'in yıllık maaşını açıklamıştı. Belçikalı futbolcu imza parasıyla birlikte Galatasaray'dan bu sezon için toplam 4 milyon Euro kazanacak...

Kap'a yapılan açıklama

"Profesyonel futbolcu Dries Mertens ile 1+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcuya 2022-2023 sezonundan net 2.900.000 Euro sezonluk ücret ile 1.100.000 Euro net imza ücreti ödenecektir."

Juventus'u istemedi

Napoli formasıyla İtalya Serie A'da 9 sezon boy gösteren ve kulübün tarihteki en golcü oyuncusu konumunda bulunan Mertens sözleşmesi bittikten sonra Juventus'tan senelik 5 milyon Euro teklif almıştı. Ancak yıldız futbolcu Napoli'ye saygısından bu teklifi kabul etmemişti.

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25 maçlık opsiyon

Fanatik'in haberine göre; yıldız futbolcu bu sezon 25 maça çıkması durumunda sözleşmesi aynı şartlarda uzayacak. Bu sezon şimdiden Giresunspor ve Ümraniyespor maçlarında forma giyen Mertens 23 maça daha çıkarsa 1 yıl daha Galatasaray forması giyecek. Belçikalı hücumcu gelecek yılda 2.9 milyon Euro kazanacak.

Trabzon maçında 11'de

Sezon başında kamp geçirmeyen 35 yaşındaki futbolcu takıma yavaş yavaş ısınıyor. Giresunspor maçının son bölümünde oyuna giren Mertens, Ümraniyespor maçının ikinci yarısında Emre Akbaba'nın yerine oyuna dahil olmuş ve etkili performansıyla dikkat çekmişti. Okan Buruk, yıldız futbolcuyu yarın oynanacak zorlu Trabzonspor maçında sahaya 11'de sürecek.

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#Galatasaray#Dries Mertens#Sözleşme

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