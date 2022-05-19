Son Dakika: Galatasaray'da Dursun Özbek'ten 5 milyar TL'lik proje! Fatih Terim ve Okan Buruk...

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişatın ardından kritik bir seçim sürecinden geçen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı-kırmızılı kulüpte adaylığını koyan, eski başkanlardan Dursun Özbek, 11 Haziran'daki seçime Eşref Hamamcıoğlu karşısında favori olarak görülüyor.

Sabah'ın haberine göre; güçlü bir yönetim listesi oluşturmak için çalışmalara başlayan Özbek'in yol haritası şöyle:

SPORTİF DİREKTÖR SENSIBILE GÖREVINE DEVAM EDECEK

1- Galatasaray'da Mustafa Cengiz'e iki seçim kaybeden Dursun Özbek'in tekrar başkanlık hayali hiç bitmedi. Daha önceki başkanlığı döneminde startı verilen projeler bir türlü hayata geçmedi ve Özbek, dışarıdan da olsa kulübün mali durumunu takip etmeye, raporlar hazırlamaya devam etti. Kemerburgaz, Mecidiyeköy ve Florya projelerini hayata geçirmeyi hedefleyen Özbek, 5 milyar TL'lik kaynak yaratıp, sarı-kırmızılı kulübü mali açıdan düze çıkarmayı amaçlıyor.

Haberin Devamı

2 - "Galatasaray'ı kurtarmalıyız" diyen Dursun Özbek'in çağrısına, Eşref Hamamcıoğlu ile yollarını ayıran Cemal Özgörkey olumlu karşılık verdi.

3- Camiada herkesin sevdiği ve potansiyel başkan olarak görülen Erden Timur da 11 Haziran'daki seçimde sadece Dursun Özbek'in çatısı altında aktif rol alacağını söyledi.

4- Özgörkey ve Timur'dan sonraki hamle Metin Öztürk oldu. Öztürk, kendisine yapılan birleşme önerisini kabul etti ve kendi ekibinden Rıza Morova, Dikran Gülmezgil ile İsmail Sarıkaya'yı bu yeni oluşuma dahil etti.

5- GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu'nun da Özbek'in listesinde yer alması bekleniyor.

6- Mevcut sportif direktör Sensibile'nin Özbek başkan seçilirse devam etme ihtimali bulunuyor. Onun transfer raporu dikkate alınacak.

7- Fatih Terim isminin Sportif A.Ş.'de düşünülmesi söz konusu.

Gözden Kaçmasın Arda Turan’dan o fotoğrafın intikamını aldılar Haberi görüntüle

OKAN BURUK'A SICAK BAKIYOR

30 Nisan'da seçim gerçekleşseydi ve Eşref Hamamcıoğlu'na karşı Metin Öztürk kazansaydı Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk olacaktı. 11 Haziran'daki seçim öncesi dengeler değişti ve Metin Öztürk ekibiyle birlikte yeni başkan adayı Dursun Özbek'le birleşti.

Okan Buruk'la nisan ayında görüşmeyi gerçekleştiren İsmail Sarıkaya da Özbek'in listesine dahil oldu. Sosyal medyada ise Aralık 2017'de Fatih Terim'i göreve getiren Dursun Özbek'in yeni hocasının yine Fatih Terim olacağı yazılıyor. Ancak Özbek'in de Okan Buruk ismine sıcak baktığı öğrenildi.

Haberin Devamı

OKAN KOCUK OLMAYINCA GÜNDEM LİS

Galatasaray'da Okan Kocuk'un Giresunspor'da devam etmek istemesi üzerine sarı kırmızılı takım yedek kaleci arayışına girdi. Sarı kırmızılı ekip, Altay'la yollarını ayıran Lis'i bekletiyor.

Fanatik'in haberine göre; Kiralık kontratı tamamlanan Pena’yla yol ayrımına gelen Galatasaray ’da yine ikinci kaleci gündemi var. Okan Kocuk’un Giresunspor’da devam etmek istemesi üzerine yedek kaleci arayışına girecek olan Sarı-Kırmızılılar’ın Altay’dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Lis’i beklettiği ifade edildi. Tecrübeli eldivenin yakın çevresine, “Galatasaray’daki seçime göre hareket edeceğim” dediği ifade ediliyor.

OKAN BURUK GALATASARAY'I BEKLİYOR

Haberin Devamı

Galatasaray'da gelecek yeni yönetimin teknik direktör Torrent ile yolları ayırması beklenirken, teknik direktör Okan Buruk'un yeni yönetim ile görüşme gerçekleştireceği iddia ediliyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; Uzun süredir verdiği mesajlarda karşılık beklemeden Galatasaray ’ın başına geçebileceğini vurgulayan Okan Buruk, birçok takımdan teklif almasına karşın beklemeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılı takımın başına geçmeyi fazlasıyla arzulayan Buruk’un önümüzdeki günlerde her iki adayla görüşme yapacağı da gelen haberler arasında.

YUNUS AKGÜN İÇİN TEKLİF YAĞIYOR

Galatasaray'ın bu sezon Adana Demirspor'a kiraladığı ve orada gösterdiği performansla herkesin dikkatini çeken Yunus Akgün için teklifler gelmeye başladı.

Haberin Devamı

Fanatik'in haberine göre; sezonu Adana Demirspor formasıyla geçiren ve Galatasaray ’a dönmek için gün sayan Yunus Akgün’e şimdiden Avrupa’dan talip çıktığı iddiaları var. 8 gol, 8 asistle oynayan başarılı oyuncunun Fransa’dan Nice tarafından ciddi şekilde takip altında olduğu kaydedildi. Sarı-Kırmızılı takımda gelecek sezonun vazgeçilmez isimlerinden biri olması beklenen Yunus transferin de gözdesi olacak gibi duruyor.

FEGHOULI'YE SÜPER LİG'DEN TALİPLER VAR

Galatasaray'la olan sözleşmesi sona eren Sofiane Feghouli'ye Süper Lig ekiplerinden teklif geldiği ortaya çıktı. “Evimdeymiş gibi hissettiren Türk halkına, bana gösterdikleri sevgi ve aşk adına taraftarlarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Burada olmak benim için büyük bir onurdu” diyerek Galatasaray ’a veda eden Feghouli’ye Süper Lig ’den birçok teklif geldiği ifade edildi. Bonservisi elinde olan yıldız oyuncunun haziranın ortasına kadar düşünmek için süre istediği kaydedildi.

Haberin Devamı

RYAN BABEL'İ KASIMPAŞA İSTİYOR

Sözleşmesi biten oyuncularla ilgili transfer gelişmeleri devam ediyor. Galatasaray ’da gelecek sezon kadroda düşünülmeyen oyuncuya eski kulüplerinden Kasımpaşa’nın talip olduğu bildirildi. Ailesiyle birlikte İstanbul’da mutlu olduğunu dile getiren Hollandalı yıldıza Avrupa’dan beklediği önerilerin gelmediği ve kariyerine İstanbul’da devam etmeye sıcak baktığı kaydedildi.