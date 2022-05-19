Arda Turan’dan o fotoğrafın intikamını aldılar

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Aziz Yıldırım ile girdiği başkanlık yarışında Ali Koç’un kullandığı en vurucu argümanlardan biriydi:

“Biz veda etmeyi beceremiyoruz.” Fenerbahçe tribünlerinin sevgilisi Alex’in ülkeden ayrılışını düşünün.

8 yıl boyunca verilen emeklerin karşılığı öyle mi olmalıydı? Eminim o ayrılığın acısı hala milyonlarca Fenerbahçeli’nin yüreğindedir. Alex’e ve veda konusuna boşuna gelmedim.

ALi KOÇ ÇOK HAKLI

Galatasaray Kulübü de bir efsanesini uğurladı pazartesi akşamı. Arda Turan’ı.

Yani bu ülkenin tartışmasız en büyük kariyerini. İzlerken içim acıdı.

Ali Koç çok haklı. Biz gerçekten veda etmeyi beceremiyoruz. Bırakın veda etmeyi, Gönderirken üstüne bir de hakaret ediyoruz.

HALBUKi EN GÜZEL VEDALAR GALATASARAY’DAN BEKLENiRDi

Galatasaray, batıya açılan penceresiydi bu ülkenin.

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En güzel vedalar belki de onlardan beklenirdi.

Ama sanıyorum Arda Turan’a o fotoğrafın bedelini ödetmek ona veda etmekten daha şehvetli geldi.

Arda Turan’a, Adana Demirspor maçında futbola veda etme şansı verilmedi. Galatasaray taraftarına teşekkür etmesine izin verilmedi.

SARI KIRMIZILI FORMAYLA DEĞiL MAVi BiR GÖMLEKLE VEDA ETTi

Atletico Madrid ile şampiyonluklar, finaller başarılar.

Barcelona’da Neymar, Lionel Messi gibi dünya yıldızları ile kaldırdığı kupalar.

Türkiye’de bugüne kadar hiçbir ülke futbolcusunun ulaşamadığı başarılar.

Böyle bir kariyer, sarı kırmızı forma ile değil, mavi bir gömlekle veda etti Galatasaray’a.

DÜNYA MARKASI OLMANIN BEDELi

Arda Turan müthiş yetenekleri ile zirveye ulaşmış bir dünya yıldızı.

2016 yılında dünyanın bir ucunda, Brezilya’nın Rio De Janerio kentinde onun Neymar ve Messi ile birlikte duvarları süsleyen reklam afişlerini gördüğümde nasıl gururlandığımı hiç unutamam.

Futbolda dünya markası olmak... Bu ülkede hiçkimse bunu başaramamıştı. Arda Turan başardı. Ve galiba bunun bedelini de pazartesi akşamı acı bir şekilde ödedi.

VEFA DUYGUSUNA VEDA ETTiNiZ

Sosyal yaşamındaki fırtınalar mı.. Evet çok hata yaptı. Ama onun bedelini de yine kendi ödedi. Kimseye fatura etmedi.

Eğer Arda Turan futbolu Barcelona’da bıraksaydı, o gün o maça 80 bin kişi gelirdi.

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Kulüp hatıra para, hatıra kupa, hatıra bilet ve formalar bastırır, o geceyi bir Arda Turan gecesine dönüştürürdü.

Galatasaray’da böyle bir organizasyon düzenlemek kimsenin aklına gelmedi mi?

Gelmediyse çok acı. Ama düşündüler ve yapmadılarsa bu çok daha acı. Sevgili Galatasaraylılar..

Pazartesi akşamı sadece Arda Turan’a veda etmediniz. Galatasaray yönetiminin bu tavrı ile biraz da geleneklere ve vefa duygusuna da veda ettiniz. Bir fotoğrafın bedeli bu kadar ağır olmamalıydı.