Son Dakika: Arda Turan: 'Yakında açıklayacağım, Galatasaray çok daha iyi olacak!'

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Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve son dönemde elde edilen başarılarda büyük pay sahibi olan, Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden Arda Turan, artık kariyerinin son döneminde...

Galatasaray bu sezon Nef Stadı'nda son maçına Adana Demirspor karşısında çıkarken Arda Turan'ın taraftarlara veda etme isteği Domenec Torrent engeline takıldı. İspanyol hoca, sözleşmesinin sonuna gelen Ryan Babel ve Feghouli gibi isimlere şans verirken Arda'yı kadronun dışında bıraktı.

Domenec Torrent, bu tercihini "Arda'nın kondisyon olarak oynama durumu yoktu" diyerek savundu. İspanyol çalıştırıcı birkaç hafta önce ise Arda Turan'la ilgili bir soruya 'İyi çalışıyor' cevabını vermişti.

2. Sayfa magazin prorgramının haberine göre Arda Turan, futbolu bırakıp bırakmama konusunda net bir karar verebilmiş değil. Arda Turan, magazin gazetecilerine yaptığı açıklamada "Aslında yaşadığım kötü bir şey yok. Futbolu bırakma konusunda daha karar vermedim. Hocamla, ailemle eşimle oturup konuşacağım. Sona doğru yaklaştığım kesin. Belki de sondu. Daha karar vermedim. Bunu yakında açıklayacağım. Ben kulübümü çok seviyorum. Kimseye kırgınlığım da yok. İnşallah Galatasaray daha iyi olacak. Söylenildiği kadar sorun yok. Zorlu ve yorucu bir kariyerdi. En azından kararımı alma ve açıklama konusunda birazcık saygı bekliyorum." dedi.

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ARDA TURAN U19 MAÇI İÇİN KADIKÖY'DEYDİ

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın U19 takımları, Gelişim Ligi 28. hafta erteleme karşılaşmasında Ülker Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Ülker Stadı'nda oynanan mücadele için satışa çıkartılan yaklaşık 4 bin 500 bilet tükenirken tribünde sürpriz biri isim de yer aldı. Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan, derbiyi Ergin Keleş ile birlikte tribünden takip etti.

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Arda Turan'ın yanı sıra Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve genç yetenek Arda Güler de karşılaşmayı izledi.

ARDA TURAN İÇİN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMA

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Hürriyet Gazetesi Galatasaray Muhabiri Ali Naci Küçük; Teknik Direktör Domenec Torrent'in Fatih Terim hakkındaki açıklamaları, Arda Turan'a taraftarı önünde veda etme şansı vermemesini ve seçim sürecindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Galatasaray'da uzun süredir seçim tartışmaları sürerken gelecek sezon takımın başında olmamasına kesin gözüyle bakılan Domenec Torrent'in, Fatih Terim ve Arda Turan hakkındaki açıklamaları çok konuşuldu. Hürriyet Gazetesi Galatasaray Muhabiri Ali Naci Küçük, sarı kırmızılılardaki tüm gelişmeleri Spor Arena'dan Uğur Yapıcı'ya değerlendirdi.

- Domenec Torrent'in açıklamaları, Arda Turan'ın bir anlamda jübile maçına çıkamamasını nasıl değerlendiriyorsun?

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Bir kere Domenec Torrent kendi içinde tutarsız açıklamalar yapan ve çelişkili ifadelere imza atan bir teknik direktör. O da herhalde kontrolü kaybetmiş, bir gün ak dediğine iki gün sonra kara diyor. İki hafta önce Arda Turan için 'Çok iyi çalışıyor, çok profesyonel bir futbolcu, çok iyi antrenmanlara imza atıyor, fizik durumu iyi" dedi. Dün çıktı 'Kondisyonu yetersiz, o yüzden Arda'yı kadroya almadık. Oynayabilecek düzeyde değildi' dedi. Bir kere her ne olursa olsun, Arda Turan bu kulübün altyapısından yetişti. 22 yaşında kaptanlık pazubandını taktı. 13 milyon Euro kulübe para kazandırdı. Atletico Madrid ve Barcelona forması giydi. Türk Futbol tarihinde bir çığır açtı. Arda ne yaptıysa kendine yaptı ama hiçbir zaman Galatasaray Kulübü'ne bir yanlışı olmadı. Arda'nın hatalarını yanlışlarını tartışabilirsiniz ama Galatasaraylılığını tartışamazsınız. Bu Arda Turan'a bu saygıyı göstermemek, Torrent'in kesinlikle kendi saygısızlığıdır.

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- Saygısızlık olarak mı nitelendiriyorsun?

Net bir saygısızlıktır. Siz Babel'e, Feghouli'ye verdiğiniz fırsatı kalkıp Galatasaray altyapısından yetişen Arda Turan'a vermiyorsanız, bu sizin çok büyük bir hatanızdır. Belki de Torrent, o bahsettiği hesaplaşmaları, iç hesaplaşmaları kendi yapıyor. Kendi iç dünyasında aslında belki de geçmişin hesaplarını kapatıyor Arda üzerinden. Arda'yı cezalandırıyor, belki de Fatih Terim fotoğrafı yüzünden o jübile şansını tanımadı.